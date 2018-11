Delitzsch/Schenkenberg

Gabriele Kroke muss zur Arbeit in den kleinen Schenkenberger Dorfladen. Wie jeden Morgen plant sie lieber ein paar Minuten mehr ein. Und das nur, damit sie überhaupt mit dem Auto vom Hof kommt. Die Schenkenbergerin wohnt in einem der letzten Häuser am Ortsrand in der Delitzscher Straße in Richtung Storkwitz. Und oft genug fühlt sie sich dadurch wie abgehängt.

Autos meist schneller unterwegs

Es gibt auf diesen letzten knapp 100 Metern der Delitzscher Straße keinen Fußweg. Die Autos, die aus Richtung Storkwitz in den Ortsteil Schenkenberg rauschen, sind dem Augenschein nach nur selten mit den erlaubten 50 Stundenkilometern, sondern meist schneller unterwegs. Der Verkehr ist erstaunlich dicht, im Berufsverkehr bleibt kaum eine Lücke zwischen jeder Menge Bitterfelder Kennzeichen. Und so steht Gabriele Kroke da und wartet und wartet und wartet. Da, ein Autofahrer mit TDO-Kennzeichen zeigt Erbarmen und lässt sie auf die Straße auffahren. „Wenn nicht jemand so wie er anhält, hat man kaum eine Chance“, erzählt sie. Bald zwar ist der Ruhestand erreicht, das Problem aber bleibt auch ohne Fahrerei zur Arbeit, wenn man sich mit der Zeit auch daran gewöhnt habe. Auch wenn sie auf ihr Grundstück hinauffahren wollen, das Tor muss sich ja erst öffnen, wird nicht selten massiv von den anderen Autofahrern gedrängelt. „Für die Autofahrer erscheint das hier wie außerhalb des Dorfes, keiner fährt hier 50“, weist Gabriele Kroke auf den fehlenden Fußweg. Dieser, so meint sie, könne immerhin signalisieren, dass es sich um ein Wohngebiet und den Bereich innerorts handelt. Seit fast 40 Jahren wohnt das Ehepaar Kroke in seinem Eigenheim, so lange schon wird auf den Fußwegbau gewartet. Geht Gabriele Kroke hier zu Fuß, dann am besten nur mit der Jacke mit den Leuchtstreifen.

Radweg fehlt

Auch die Nachbarn kennen das Problem. Der Weg ist seit mehr als 30 Jahren in der Diskussion. „Die Pläne dafür müssen irgendwo in einer Schublade liegen“, ärgert sich Elke Richter von der Wäscherei in der Delitzscher Straße. Sie habe die Hoffnung aufgegeben, dass sich bald noch etwas tut. Und auch der fehlende Radweg nach Storkwitz und die mangelnde Beleuchtung nicht nur auf den Radwegen Richtung Tiergarten sei ein großes und oft schon im Ortschaftsrat diskutiertes Thema, berichten die Anwohner. Auch da ist bislang nichts geschehen.

Andere Projekte haben Vorrang

Und das wird es auf absehbare Zeit auch nicht. Im aktuellen Haushaltsplan sei der Fußwegbau in Schenkenberg nicht prioritär, sagt der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Der Radweg weiter in den Ortsteil Storkwitz wiederum sei auch nicht Sache der Stadt, sondern falle in die Zuständigkeit des Landkreises, wo bislang ebenfalls keine konkreten Planungen vorliegen. Für den Wege- und Straßenbau in Delitzsch seien andere Stellen zunächst wichtiger. So gehe es immer auch um die Frage, wo ein Großteil der Bevölkerung betroffen ist und wo Versorgungsträger auch eine Aktie daran haben. Zudem geht es um die Frage der Finanzierbarkeit durch Fördermittel. So plant die Stadt in nächster Zeit die Sanierung rund um die Wiesenstraße und den Elberitzplatz. Auch dort sei lange nichts geschehen, aber sehr viele Menschen betroffen.

Von Christine Jacob