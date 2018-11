Delitzsch/Schenkenberg

Die Dämmerung bricht herein. Ein paar Minuten nur, dann ist es zappenduster auf dem Flämingstaler Weg zwischen Tiergarten Delitzsch und dem Wohngebiet Kertitz/Schenkenberg. Fehlt der Mondschein, wird es gleich noch schwerer, wenigstens die Hand vor Augen zu sehen. Nicht besser ist es auf dem Radweg ein paar hundert Meter weiter, der mitten durchs Grün wiederum eine direkte Verbindung zwischen Stadt und Wohngebiet darstellt. Auch dort: stockfinster. Kathrin Nagel reicht es. Sie will die Situation ändern.

Thema für Haushaltsdiskussion

Die Schenkenbergerin hat das Thema als Mitglied des Gremiums wiederholt im Ortschaftsrat angesprochen, in der Verwaltung aber fand die Problematik bislang wenig Gehör. Nun hat eine Aktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) das Problem im wahrsten Sinne des Wortes erneut beleuchtet. Am Abend des Reformationstages folgten mehr als 60 Menschen der Einladung, eine Lichterkette pro Wegbeleuchtung zu bilden, machten mit Stirn-, Taschen- und Handyleuchten darauf aufmerksam, das da sonst Nachtschwärze herrscht. Unter dem Motto „Räte macht das Licht an – Delitzsch strahlt nicht überall“ in Anspielung auf das Lichterfest „Delitzsch strahlt“ vor wenigen Wochen organisierte die FWG die Demo, der die Stadträte ermutigen soll, im nächsten Haushalt solche Probleme zu bedenken. „Der Bedarf für eine Beleuchtung ist eindeutig da“, sagt Kathrin Nagel. Sie selbst nutzt vor allem den Flämingstaler Weg, um schnell mit dem Rad in die Stadt zu kommen – in der dunklen Jahreszeit überlegt sie sich das durchaus zweimal. Vor allem aber ärgert die Schenkenbergerin, dass dies ein viel genutzter Schulweg ist – schlicht die kürzeste Verbindung zwischen dem Ortsteil und dem Gymnasium –, dennoch wird die Strecke nicht beleuchtet. „Wie wollen wir unsere Kinder zu Selbstständigkeit erziehen, wenn man sie nicht guten Gewissens über so einen Weg schicken kann?“, bedauert die engagierte Pädagogin. Vor fast zehn Jahren wurde das Thema für sie immer drängender, als ihre Tochter den Weg regelmäßig nutzte, um zur Schule zu kommen, wiederholt hat sie das Problem seit 2011 angesprochen. Inzwischen hat die Tochter das Abitur, für Kathrin Nagel aber ist das Thema dennoch nicht abgehakt.

Auch etliche Stolperfallen und Schlaglöcher gehören zum Weg. Quelle: Alexander Prautzsch

Doch nicht nur Frauen und Kinder fühlen sich auf den Wegen nicht sicher. So oft wie möglich nutzt Peter Kroke das Rad, um nach Delitzsch zu kommen, die Verbindung sei aber stellenweise eine Zumutung. Wenn man mit dem Enkel unterwegs sei, müsse man sich erst recht vor Einbruch der Dunkelheit beeilen – denn beide Wege sind nicht nur unbeleuchtet, sondern mit etlichen Schlaglöchern und anderen Stolperfallen ausgestattet. So einige sind auf den Wegen schon zu Fall gekommen.

Antrag gestellt

Die FWG hat im Rahmen der aktuellen Haushaltsdiskussion einen Antrag gestellt, um die Beleuchtung der Wege in den Ortsteil Kertitz/Schenkenberg zu ermöglichen. „Wir demonstrieren nicht gegen etwas, sondern für etwas“, so FWG-Chef Uwe Bernhardt. Es gehe um eine sichere und bürgernahe Infrastruktur. Brisanz gewinne das Thema noch, da auf dem Gelände des ehemaligen Baumarktes ein weiteres Wohngebiet entstehen soll. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) sieht das Thema nicht als drängend an, zudem würden etliche andere Stellen existieren, bei deren Beleuchtung es nicht besser bestellt sei.

Von Christine Jacob