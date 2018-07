Delitzsch

Wer nagt denn da am Möhrenkraut? Kann schon sein, dass so mancher Gärtner eine Raupe bei der Aufzucht seiner Gemüsepflanzen nur als lästigen Schädling sieht und ihr Böses tut. Nicht so Birgit Michler. Die 58-Jährige fütterte die grün-schwarz Gestreiften gezielt, schützte sie vor den Vögeln und erlebte das Wunder: Die Larven verpuppten sich und am Ende schlüpften aus den Kokons Schwalbenschwanz-Schmetterlinge. größten Tagfalter im deutschsprachigen Raum. Stolz zeigt sie die Fotos, die sie gemacht hat. „Es geht schnell, dass sie schlüpfen. Beim Ersten hatte ich es verpasst.“ Aber bei den nächsten war sie rechtzeitig da. Und immerhin dauert es einige Stunden, bis die Flügel völlig aufgefaltet sind und die bunten Insekten davonflattern können.

Freude über kleine Raupen

Auf die Idee, sich näher mit diesen Insekten zu befassen, kam Birgit Michler, als sie eine Raupe bei sehr kaltem Wetter fand. „Ich kannte mich nicht so richtig aus, fütterte einfach, was ich dachte. Am Ende verpuppte sie sich wirklich und daraus schlüpfte eine Kammereule, eine Falterart.“ Die Gartenanlage in Schenkenberg nahe dem Lober scheint gutes Schmetterlingsrevier zu sein. Besonders flattert es im Garten nebenan, wo gerade Phlox-Stauden, Sonnenhüte und vieles mehr um die Wette blühen. Birgit Michler und ihr Lebenspartner Horst Sander haben indessen besonders viele Gemüsepflanzen. „So ergänzen wir uns gut mit der Nachbarschaft“, schätzen die beiden. Denn das Raupen-Stadium ist das gefräßige im Leben eines Schmetterlings. Die Kohlweißlinge zum Beispiel, die jetzt so federleicht zwischen den Lavendelblüten umherschweben und Nektar saugen, haben sich ein paar Tage zuvor wahrscheinlich in einem Kohlbeet gesättigt und vielleicht eher unbeliebt gemacht. Birgit Michlers Freude ist jedenfalls ungetrübt. Gerade hat sie den Schwalbenschanz wieder gesehen. Er hat Eier am Fenchel abgesetzt. „Ich bin gespannt. In acht bis zehn Tagen werden wir wohl wieder kleine Raupen haben.“

Von Heike Liesaus