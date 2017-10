Scheune bei Delitzsch durch Sturm eingestürzt

Delitzsch. Der Sonntag begann stürmisch in ganz Nordsachsen. Das Sturmtief „Herwart“ hat mit seinen starken Böen auch massive Spuren in Delitzsch und der Umgebung hinterlassen. Die Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz.

Scheune eingestürzt

Den größten Schaden musste man im Delitzscher Ortsteil Poßdorf verzeichnen. Dort kam es in den frühen Morgenstunden zum Einsturz einer alten Scheune. Diese soll dem Vernehmen nach schon vorher nicht im besten Zustand gewesen sein. Die Ziegel des eingestürzten Gebäudes verteilten sich weit über die Leinestraße. Verletzt wurde durch den Einsturz zum Glück aber niemand. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt. Die Straße durchs Dorf musste vorerst gesperrt werden.

Schäden an Dächern

So wie hier in der Elisabethstraße mussten die Kameraden zahlreiche Dächer sichern. Quelle: Christine Jacob

Auch in anderen Ortsteilen und der Loberstadt selbst kam es zu einigen Schäden wie umgeknickten Bäumen und abgestürzten Ästen. Vor allem aber wurden Dächer in Mitleidenschaft gezogen und stürzten Dachziegel herab. Solche Schäden gab es an verschiedenen Stellen in der ganzen Stadt. Etliche Einsätze galt es daher bis in die Mittagsstunden abzuarbeiten. In der Karl-Marx-Straße wurde ein großes Trampolin auf die Fahrbahn geschleudert.

An der Unterführung der Karl-Marx-Straße: Ein Trampolin wurde durch die Luft geschleudert. Quelle: Christine Jacob

Auch in den umliegenden Land-Kommunen wurden etliche Schäden verzeichnet. Die Feuerwehren der Gemeinde Wiedemar beispielsweise waren im Einsatz wegen mehrerer umgestürzter Bäume, die auch auf Straßen landeten – in Lissa stürzte eine Tanne auf einen parkenden Pkw.

So wie hier in der Gemeinde Wiedemar landeten Bäume und Äste auf Straßen. Quelle: Feuerwehr Wiedemar

Die Einsatzkräfte rund um Eilenburg und Bad Düben beziehungsweise in den beiden Städten waren ebenfalls gefordert – auch hier gehörten Dach- und Baumschäden zu den Folgen von „Herwart“.

Wer kann, sollte an diesem Sonntag unbedingt Aufenthalte und Wege im Freien vermeiden und besser drin bleiben. Es geht immer noch Gefahr von Bäumen und Dächern aus. Vor nicht einmal einem Monat wurde die Region bereits durch das Sturmtief „Xavier“ heimgesucht.

Von Christine Jacob