Scheune bei Delitzsch eingestürzt – Einsätze auch in Eilenburg und Bad Düben

Delitzsch. Der Sonntag begann stürmisch in ganz Nordsachsen. Das Sturmtief „Herwart“ hat mit seinen starken Böen auch massive Spuren in Delitzsch und der Umgebung hinterlassen. Die Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz.

Scheune eingestürzt und massive Dachschäden

Den größten Schaden musste man im Delitzscher Ortsteil Poßdorf verzeichnen. Dort kam es in den frühen Morgenstunden zum Einsturz einer alten Scheune. Diese soll dem Vernehmen nach schon vorher nicht im besten Zustand gewesen sein. Die Ziegel des eingestürzten Gebäudes verteilten sich weit über die Leinestraße. Verletzt wurde durch den Einsturz zum Glück aber niemand. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt. Die Straße durchs Dorf musste vorerst gesperrt werden.

Das Dach der Wohnstätten wurde massivst beschädigt. Quelle: Christine Jacob

Ein Teil der Dachkonstruktion der Wohnstätten für Menschen mit Behinderung in der Erzbergerstraße am Delitzscher Park wurde durch die orkanartigen Böen abgerissen. Auch dabei wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt, der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Das Dach der Diesterweg-Grundschule hat es regelrecht abgerollt. Quelle: Feuerwehr

Auch das Dach der Diesterweg-Grundschule in der August-Bebel-Straße in Delitzsch wurde beschädigt, ein großer Teil des Flachdachs wurde regelrecht aufgerollt. Die Straße musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Gemeinden betroffen

Auch in anderen Ortsteilen und der Loberstadt selbst kam es zu einigen Schäden wie umgeknickten Bäumen und abgestürzten Ästen. Vor allem aber wurden Dächer in Mitleidenschaft gezogen und stürzten Dachziegel herab. Solche Schäden gab es an verschiedenen Stellen in der ganzen Stadt. Etliche Einsätze galt es daher bis in die Mittagsstunden abzuarbeiten. In der Karl-Marx-Straße wurde ein großes Trampolin auf die Fahrbahn geschleudert.

An der Unterführung der Karl-Marx-Straße: Ein Trampolin wurde durch die Luft geschleudert. Die Kameraden zerlegen es. Quelle: Christine Jacob

Auch in den umliegenden Land-Kommunen wurden etliche Schäden verzeichnet. Die Feuerwehren der Gemeinde Wiedemar beispielsweise waren im Einsatz wegen mehrerer umgestürzter Bäume, die auch auf Straßen landeten – in Lissa stürzte eine Tanne auf einen parkenden Pkw, zudem wurde eine Scheune beschädigt.

Stress auch für die Einsatzkräfte in Eilenburg und Bad Düben

Seit 6.30 Uhr am Morgen waren auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eilenburg im Dienst. Alarmiert wurden sie vor allem wegen umgestürzter Bäume und heruntergefallener Äste. „Und das im gesamten Stadtgebiet“, so Wehrleiter André Zimmermann am Mittag. Immer wieder drohten Dachziegel herunterzufallen, so in der Torgauer Landstraße oder von einem Wohnhaus am Markt, wo im Dach ein großes Loch klaffte. Sturmtief Herwart hatte noch einiges mehr im Stadtgebiet durcheinander gewirbelt. Baustelleneinrichtungen wie in der Straße der AWG sind umgefallen, auch im Außenbereich der Bäckerei am Kornmarkt stehende Möbel mussten gesichert werden, weil sie umhergeflogen waren. Mit weiteren Einsätzern, so Zimmermann, sei zu rechnen. Bis 18 Uhr gilt derzeit die Unwetterwarnung.

Am Markt in Eilenburg beschädigte der Sturm ein Dach. Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich. Quelle: Kathrin Kabelitz

Knapp 20 Einsätze mussten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben abarbeiten. Einsatzleiter Tobias Volkmann koordinierte vom Bad Dübener Gerätehaus in der Bitterfelder Straße die Einsätze seiner Kameraden. „Allein am Vormittag hatten wir 14 Einsätze. Aber die Leipziger Rettungseitstelle hängt noch hinterher. Wir rechnen im Laufe der nächsten Stunden noch mit einigen Arbeiten“, sagte Volkmann. Die Einsatzliste ist lang. Sie reicht von losen Dachziegeln am Bad Dübener Paradeplatz über Bäume, die auf Häuser fielen bis hin zu einem von einem Baum beschädigten Fahrzeug am Finkenherd und haufenweise umgeknickte Bäume auf Landstraßen, die von den Feuerwehrleuten beseitigt werden mussten.

Beim Sturm kippte dieser Baum auf ein Wohnhaus in der Wellauner Waldsiedlung. Quelle: Steffen Brost

Aufenthalt im Freien vermeiden

Wer kann, sollte an diesem Sonntag unbedingt Aufenthalte und Wege im Freien vermeiden und besser drin bleiben. Es geht immer noch Gefahr von Bäumen und Dächern aus. Vor nicht einmal einem Monat wurde die Region bereits durch das Sturmtief „Xavier“ heimgesucht.

Von Christine Jacob/Steffen Brost/Kathrin Kabelitz