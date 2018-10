Rackwitz

Das All-On-Sea-Sportresort in der Schladitzer Bucht geht in diesem Jahr in seine dritte Wintersaison und möchte sich weiter als Ausflugsziel für das ganze Jahr etablieren. Neben Surfen und Tauchen bietet der Betreiber daher erneut sein Sauna-Fass sowie Eisstock- und Bogenschießen an.

Wintersport bei Plusgraden

Für alle, die auf der Suche nach etwas Abwechslung zur klassischen Weihnachtsfeier sind, „gibt es seit letztem Jahr die Erlebnis-Weihnachtsfeiern“, sagt André Zwerschke. Dazu werden die Besucher mit einer Fackelwanderung am Parkplatz abgeholt und mit Kesselglühwein begrüßt“, erklärt der Marketingchef. Danach können sie sich mit ihren Kollegen im Eisstock- oder Bogenschießen messen. Die Resonanz auf das Angebot sei positiv: „Wir sind sehr froh, dass es so angenommen wird“, sagt Zwerschke.

Ab dem ersten Novemberwochenende, immer sonntags in der Zeit von 11 bis 15 Uhr, ist das Eisstockschießen dann auch für alle kurzentschlossen Gäste möglich. Dass auch bei Plusgraden die Curls geschwungen werden können, wird durch eine Eisbahn aus Kunststoff realisiert. Diese habe den gleichen Gleitwiderstand wie eine Natureisbahn, erklärt Zwerschke und lässt einen der originalen Curls über die Bahn rutschen.

Zusätzlich zu diesen Aktivitäten, die in dem Event-Zelt zwischen Kite- und Tauschschule zu finden sind, seien das Restaurant, der Beachclub und die Ferienhäuser geöffnet – wie ohnehin über das gesamte Jahr. Surfen und tauchen seien im Winter ebenso möglich. „Die Leute freuen sich sogar, wenn Wind ist“, sagt der 38-Jährige. Nach dem Sport ist es auch in diesem Jahr wieder möglich, sich im Saunafass am Strand aufzuwärmen und dabei durch die Glasscheibe über den See zu blicken.

Resort-Entwicklung geht weiter

„Wir wollen auch weg davon, unser Jahr in Sommer- und Wintersaison zu unterscheiden“, sagt Zwerschke. „Wir möchten etablieren, dass die Leute wissen, dass wir über das gesamte Jahr da sind.“

Da All-On-Sea bereits seit 2014 sein Resort am Schladitzer See betreibt, vergleicht Zwerschke die Entwicklung mit der eines gleichaltrigen Kindes: „Es kann jetzt laufen und sprechen, aber vieles – wie alleine Autofahren – eben auch noch nicht.“

Was da helfen könnte, sei daher die bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Das sieht auch die Gemeinde Rackwitz so und arbeitet bereits daran. Knapp eine Million Euro Fördermittel hat die Kommune erst im vergangenen Monat erneut für die weitere Sanierung des Tagebaurestlochs beantragt. Bereits im kommenden Jahr sollen die ersten Maßnahmen beginnen.

Um zu sehen, was bereits am See geschaffen wurde, schlägt Zwerschke vor: „Kommt doch einfach am Wochenende vorbei und schaut selbst.“

Von Mathias Schönknecht