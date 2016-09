Trotz Badewetters war die Schladitzer Bucht am Samstag für die Öffentlichkeit gesperrt. Weil das Unternehmen DHL Hub Leipzig den kompletten Strandbereich gemietet hatte, war das Terrain abgesperrt. Doch nicht an allen Stränden des Sees mussten die Badewilligen am Samstag außen vor bleiben.