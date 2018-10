Delitzsch

Im Umfeld der Delitzscher Wiesn, die vom ersten Oktoberwochenende bis zum Tag der Einheit auf dem Festplatz gefeiert wurde, ist es zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, sind zwei der Festbesucher von einer Gruppe von insgesamt vier Leuten zusammengeschlagen und verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober zwischen 2.30 und 4.08 Uhr. Beim Verlassen des Bierzeltes wurden die zwei jungen Männer laut den Polizeiangaben auf dem Festplatz am Tiergarten von der Personengruppe von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Einer der beiden Angegriffenen soll in der Folge kurz bewusstlos gewesen sein. Beide Männer sollen inzwischen aber wieder wohlauf sein, so die Polizei.

Ermittlungen laufen in alle Richtungen

Die Polizei ermittelt zu diesem Fall in alle Richtungen und ist dafür auf die Hilfe von Zeugen angewiesen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang geben können. Wer etwas Sachdienliches dazu beitragen kann, der sollte sich unter der Telefonnummer 034202 660 oder direkt im Delitzscher Revier bei den Beamten melden.

