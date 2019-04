Badrina

Kopflos steht momentan die Schmiede im Schönwölkauer Ortsteil Badrina da. Das Dach ist abgenommen und die Balken liegen frei, die Handwerker rücken an und bringen das alte Gemäuer in seinem Obersten wieder in Schuss. Die Mitglieder des Fördervereins haben zuvor noch selbst in Eigenleistung die Ziegel abgenommen.

Förderverein erst fünf Jahre alt

„Es geht endlich los“, freut sich Bärbel Westphal vom Förderverein der alten Schmiede. Dank Fördermitteln kann ein weiterer Schritt getan werden, um die Schmiede zu restaurieren und zum alten Glanz zu führen. Es ist einer der größten Brocken in einer langen Aufgabenliste. So erfolgt nun nach mehreren kleinen Maßnahmen in der Vergangenheit eine große Aktion rund um Dach, Zwischendecken und Fachwerk. „Man muss sehr viel wollen, um wenig zu erreichen“, umreißt es Bärbel Westphal mit einem Augenzwinkern. Der Verein hat sich erst vor fünf Jahren gegründet und ist gleich mit voller Kraft gestartet – durchaus auch in dem Bewusstsein, dass es kaum so schnell gehen wird wie gewünscht und erhofft. Das Haus in der Leipziger Straße von Badrina ist eine der wenigen fast original erhaltenen Dorfschmieden. Bis in die 1950er-Jahre wurde der erstmals 1634 erwähnte Bau als Huf- und Wagenschmiede betrieben. Entstehen soll nun ein Denkmal, das ein Treffpunkt auf dem Land ist, Museum und Veranstaltungen verbindet, Bildungsangebote für Kinder schafft und Geschichte lebendig hält.

Der Förderverein setzt dazu auf Öffentlichkeit und Spendensammlungen, organisiert immer wieder Veranstaltungen rund um die Schmiede. Zum Tag des offenen Denkmals in diesem September, so der Plan, soll die Schmiede wieder bedacht sein.

Von Christine Jacob