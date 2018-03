Schneeverwehungen sorgen für Behinderungen auf Nordsachsens Straßen

Nordsachsen. Die extreme Wetterlage mit Sturmböen und Schneeverwehungen hat am Wochenende in der Region Nordsachsen das öffentliche Leben stark beeinträchtigt. Winterdienst, Feuerwehren und Pannendienste waren im Einsatz, weil Autos aufgrund der Glätte von der Straße abgekommen waren oder in Schneewehen feststeckten. Auch Veranstaltungen wie der für Sonntagmittag angekündigte Oster- und Trödelmarkt in Mockrehna mussten abgesagt werden.

Autos stecken in Schneewehen fest

Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr in Mockrehna ausrücken. Gegen 5 Uhr wurde bekannt, dass in Richtung Zum Leitpflock ein Auto im Schnee feststeckte, eine Person im Pkw eingeschlossen war.

Wer am Sonnabend mit der S-Bahn vom Eilenburger Bahnhof aus nach Leipzig wollte, musste auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Quelle: privat

Mit einem Rüstwagen zogen die Kameraden das Fahrzeug wieder frei.

Bereits in der Nacht, gegen 2.38 Uhr, wurden die Kameraden der Eilenburger und der Böhlitzer Feuerwehr alarmiert. Auf der Straße zwischen Eilenburg und Thallwitz steckten fünf Autos in Schneeverwehungen fest. Um 3.50 Uhr kam über Funk der nächste Einsatz. Auf der B 87 war bei Doberschütz ein Auto in den Straßengraben gerutscht, drei weitere hatten sich in Schneewehen festgefahren. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, die Kameraden der Feuerwehr Doberschütz nachgefordert.

Am Wochenende sorgte eine extreme Wetterlage für Schneeverwehungen und brachte viele Autofahrer in eine missliche Lage. Zur Bildergalerie

Schneeverwehungen unterbrachen auch die Nacht der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben. Diese warnten Autofahrer, baten sie, unnötige Fahrten außerhalb der Gemeinden und Städte möglichst zu vermeiden.

Am Sonnabendabend war die Paschwitzer Straße zwischen Sprotta und der B 87 nicht befahrbar. Zwischenzeitlich steckten sechs Pkw und ein Lkw in den Schneewehen fest. Die Feuerwehr Doberschütz bat die Autofahrer, die Anbindung über Eilenburg-Ost zu nutzen, da die Lage auch auf der Ortsverbindungsstraße Sprotta-Doberschütz kritisch war.

Weil sich Pkw in Schneewehen festfuhren, mussten auch die Kameraden aus Löbnitz am Samstagmittag Fahrzeuge auf der Ortsverbindungsstraße Luckowehna-Krensitz aus misslicher Lage holen. Ebenso wurden die Wiedemarer und die Delitzscher Feuerwehrleute am Sonntagmorgen zu solchen Einsätzen alarmiert, mussten sich teilweise allerdings noch von den Autofahrern beschimpfen lassen, dass es zu lange dauere.

Die Feuerwehr Delitzsch im Schneeeinsatz auf dem Stadtring/Abzweig Schenkenberg. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Züge fallen aus – Schienenersatzverkehr fährt

Auch bei der Deutschen Bahn ging zeitweise nichts mehr. Am Samstagmorgen war der Hauptbahnhof in Leipzig wegen eingefrorener Weichen und Schneeverwehungen gesperrt worden. Der Hauptbahnhof wurde gegen 10 Uhr größtenteils gesperrt. Züge fuhren nur noch vereinzelt ein oder aus. Das wirkte sich auch auf den S-Bahn-Verkehr aus. Wer aus Richtung Torgau über Eilenburg und Taucha in die Messestadt wollte, wartete vergeblich auf die Bahn, musste den Bus als Schienenersatzverkehr nehmen, um vorwärts zu kommen.

Von Kathrin Kabelitz/Christine Jacob