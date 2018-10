Delitzsch

Im Frühjahr 2019 soll es losgehen: In und um Delitzsch startet der Ausbau des Glasfaser-Netzes, mit dem Datentransfer bis zu 1000 MBit/s möglich wird. Dank Förderung über die Digitalisierungsoffensive Sachsen werden Gebiete, die bisher unterversorgt waren, erschlossen. Für Hauseigentümer im Projektgebiet 1, das Delitzsch, Wiedemar, Rackwitz, Löbnitz und Schönwölkau umfasst, waren am Donnerstag im Bürgerhaus Infoveranstaltungen angesetzt.

Für ein wenig Verwirrung hatte das Infoblatt gesorgt, das den Einladungen beilag: „Es sollte den Unterschied zu Ausbaustufen in früheren Jahrzehnten verdeutlichen“, stellte Telekom-Projektleiter Matthias Patzsch klar. Denn jetzt geht es um eins, um Glasfaser bis ins Haus, um den extra schnellen Anschluss.

Seltene Leitungen

„Glasfaser bis in die Immobilie. Das ist bisher noch eine Seltenheit in Deutschland“, erklärte Danny Trodler, Breitbandkoordinator des Landkreises. Für die Eigentümer gibt es die Leitung zum Nulltarif und egal, ob sie den Anschluss gleich nutzen wollen oder nicht. Voraussetzung ist, dass sie bis zum 1. Dezember den entsprechenden Vertrag ausfüllen und unterschreiben. Später werden 799 Euro fällig.

Hintergrund: Die Telekom, die mit dem Bau beauftragt ist, will in einem Zug ausbauen. Alle späteren Eingriffe in die Strukturen sind aufwendiger. Bei der Verlegung selbst wird Tempo gemacht, werden möglichst vorhandene Leitungswege, Schächte, Leerrohre oder Sammelkanäle genutzt. Tiefbauarbeiten sollen nur stattfinden, wo nötig. Auch dafür sind möglichst schnelle und sparsame Technologien eingesetzt. So das Trenching, bei dem schmale Erdkanäle gefräst und einige Hundert Meter Kabel täglich verlegt werden können.

Matthias Patzsch, technischer Projektleiter der Telekom, erklärt bei der Info-Veranstaltung in Delitzsch, wie die orangen Rohrpakete mit den Glasfaserkabeln funktionieren. Quelle: Heike Liesaus

Konkrete Details

Die Fragen der Besucher im Bürgerhaus drehten sich meist um konkrete technische Details. Die dünnen Glasfasern sind zwar unerwartet biegsam, aber es müssen trotzdem bestimmte Regeln bei der Verlegung beachtet werden. Die bisherigen Verträge mit den jeweiligen Anbietern können fortgeführt werden. Das neue Netz wird zusätzlich zum bisherigen verlegt. Der Ausbau muss „diskriminierungsfrei“ erfolgen. Heißt: Die Leitungen werden für andere Anbieter nutzbar sein. Wird ein Telekom-Produkt bestellt, verlegt sie auch das Glasfasernetz im Haus kostenlos. Ansonsten müsste sich der Nutzer den Anbieter seiner Wahl wenden. Auch bereits vorhandene Kupfer-Hausnetze sind nutzbar.

Genauere Informationen

Hintergrund Anfang Juli wurde der symbolische Startschuss für die flächendeckende Breitbanderschließung des Landkreises Nordsachsen mit Glasfaser gegeben. In Nordsachsen werden bis 2020 mehr als 43000 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. Dafür werden 833 Kilometer Kabel verlegt. Das Hochgeschwindigkeitsnetz ermöglicht Übertragungsrate von bis zu 1 GBit pro Sekunde im Download. Kosten: knapp 94 Millionen Euro. Der Landkreis hat sechs Ausbaugebiete,mit insgesamt 28 Kommunen ausgewiesen. Ausgenommen sind Schkeuditz und Eilenburg, die den Ausbau in Eigenregie mit anderen Förderprogrammen vorgenommen haben. Bereits 2015 starten die Planungen gemeinsam mit den Kommunen, Beginn des Ausbaus Anfang 2019, Ausbauende 2020. Ausführendes Unternehmen nach europaweiter Ausschreibung ist die Deutsche Telekom.

Wichtig: Die betreffenden Grundstückseigentümer wurden zwar für den Infoabend angeschrieben und eingeladen. Wer nicht kontaktiert wurde, aber denkt, dass sein Haus im geförderten Ausbaugebiet liegen könnte, kann sich auf der Website des Landratsamtes www.lra-nordsachsen.de im Geoportal unter Aktuelles/Breitbandausbau informieren.

Auch in den anderen Gebieten in Delitzsch geht es weiter: Die Deutsche Glasfaser verschickt im Herbst Anfragen. Mindestens 40 Prozent der infrage kommenden Eigentümer müssten ihre Zustimmung für den Ausbau geben, damit Leitungen verlegt werden. Auch bei diesem Unternehmen entstehen für den Hausanschluss keine Kosten. Ende 2019 könnte mit dem Bau begonnen werden.

Von Heike Liesaus