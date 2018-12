Wölkau

Die Gemeinde Schönwölkau will auch im neuen Jahr weiter in ihre Gellert-Grundschule im Ortsteil Wölkau investieren. Immerhin konnte 2018 nach langer Zeit wieder zweizügig eingeschult werden und auch in den kommenden Jahren gibt es voraussichtlich meist zwei 1. Klassen, sodass die Schule mit ihren 100 Kindern mehr Platz braucht.

Investitionsschwerpunkt gesetzt

Die Schule sei und werde Investitionsschwerpunkt bleiben, versichert Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU). 2018 wurden die Baumaßnahmen in der Sporthalle zum Abschluss gebracht. Rund um den Schulhof wurde der Zaun erneuert. 2019 sollen dann weitere Arbeiten am und auf dem Schulhof erfolgen. Dieser ähnele in seinem Zustand nach wie vor noch ziemlich dem aus den Gründungsjahren der Schule zu DDR-Zeiten, so Tiefensee. Es soll 2019 unter anderem ein besserer Kinder- und Fußballspielplatz entstehen. Gerade der bisherige Bolzplatz ähnelt mehr einem Schlammplatz, bisher angesätes Gras konnte nie richtig anwachsen, weil die Kinder meist gleich wieder darauf loslegten, mit Rollrasen soll es perspektivisch besser werden. Auch der Sandkasten soll verlegt werden. Hier gibt es unter anderem Sicherheitsbedenken, weil sehr tief gegraben werden kann und der Sandkasten schlecht einsehbar ist. Zudem würde der Sand meist außerhalb landen, wenn der Kasten besser im Blickfeld liegt, soll sich das geben. Der Verein „TolleRanzen in Schönwölkau“ wird der Schule zudem mit einem großen Sonnensegel helfen, denn Schatten gibt es auf dem Schulhof nicht – dafür fließen unter anderem Gelder der LVZ- und Sparkassen-Aktion „Angestupst“.

Umbau des Gebäudes geplant

Für die Jahre 2019 und 2020 sind dann wiederum Arbeiten im Gebäude vorgesehen. Die Schule wird allmählich zu klein, es werden neue Räume gebraucht. Die Räume der Gemeindeverwaltung, die ebenfalls ihren Sitz im Gebäude hat, sollen zu Schulräumen umgebaut werden. Schulräume wiederum sollen zu Horträumen werden. Die Kinder müssten nicht mehr nach dem Unterricht entweder in den Hort in Wölkau oder in die Kitas pendeln, sondern könnten direkt vor Ort bleiben. Zudem werden umfangreiche brandschutztechnische Maßnahmen notwendig, so Volker Tiefensee. Unter anderem wird ein zweiter Rettungsweg benötigt. Eine abschließende Kostenangabe für die Baumaßnahmen liegt noch nicht vor, eine Kostenschätzung ging bislang von knapp 300 000 Euro aus. Eine Baugenehmigung lag bis Weihnachten noch nicht vor.

Von Christine Jacob