Wölkau/Rackwitz

Nur noch sechs Wochen, dann ist der Konsum in Rackwitz Geschichte. Ende September wird die Filiale geschlossen, weil die Umsätze nicht mehr stimmen. Das Bedauern der Rackwitzer ist groß, denn auch Bäcker und Poststelle fallen weg. Discounter aber bleiben – eine komfortable Situation der Nahversorgung, von der andere Kommunen nur träumen können.

Konsum schon lange weg

In Schönwölkau ist das Konsum-Kapitel schon vor Jahren und Jahrzehnten zugeschlagen worden, die Bürger – so sagen sie es selbst – müssen sich „seit gefühlt tausend Jahren“ anders helfen, wenn es um Butter, Brot und Belag geht. „Viele unserer Bürger fahren in die Umgebung und die umliegenden Dörfer, die einen Markt wie den Discounter in Krostitz haben“, weiß Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU). Beim Discounter direkt an der Bundesstraße 2 kann man alles kaufen, was in Kühl- und Vorratsschrank gehört und nachdem im Bierdorf der Konsum geschlossen wurde, eröffnete wenig später noch ein Nahkauf. Da viele der berufstätigen Schönwölkauer auch Pendler sind, lassen sich die Einkäufe auf dem Weg erledigen, ist auch ein Stopp in Delitzsch mit seinen zahlreichen Einkaufsmärkten kein Problem. „Die älteren Leute fahren mit dem Bus nach Krostitz oder lassen sich im Auto von der Verwandtschaft mitnehmen“, berichtet Tiefensee. Ganz und gar aufgeschmissen sind gerade die Senioren ohne Auto dennoch nicht: Regelmäßig kommen fahrende Händler auch in die kleinen Ortsteile, dann trifft sich das halbe, zumeist das ältere Dorf am Verkaufswagen.

Einkaufen in der Umgebung

Der Bürgermeister selbst fährt am liebsten nach Löbnitz zum Einkaufen. Dort gibt es wie in guter alter Kaufhallen-Tradition im Zschernweg noch einen gut frequentierten Konsum. Volker Tiefensee (CDU) bevorzugt zudem Einkaufsmärkte, in denen Ostprodukte angeboten werden und wenn er im Gemeinderat Getränke spendiert, setzt er ja auch immer auf regionale Marken. Zudem schafft die Konsumlosigkeit wiederum Nischen, die andere besetzen können. Im Ortsteil Badrina gibt es einen kleinen Minimarkt mit Waren des täglichen Bedarfs. Aktuell ist dort mal Urlaub angesagt, ansonsten sechs Tage die Woche zu unterschiedlichsten Zeiten geöffnet.

Nischen werden besetzt

Und auch in Hohenroda hat sich ein neuer Markt entwickelt. Detlef Kockegei hat vor Kurzem einen kleinen Laden mitten im Dorf eröffnet, gerade ist alles noch im Aufbau. Eigentlich ist es ein Hof-Laden, in dem der Vorruheständler frische Eier, Enten, Gänse und Suppenhühner aus seiner eigenen kleinen Landwirtschaft verkauft. Doch eines Tages wurde mehr aus dieser Idee. „Wir hatten sonntags Besuch und meine Frau wies mich darauf hin, dass wir keine Filtertüten für den Kaffee mehr haben“, erzählt der 62-Jährige. Drei Tankstellen musste er anfahren, um zu einem Preis von fast 3 Euro 40 Filtertüten zu kaufen. Detlef Kockegei kam darauf, dass es vielen so wie ihm ergehen wird – man verschludert ja doch immer irgendwas beim Einkaufen. So lautet der Slogan für seinen Laden nun „... und Dinge, die man gern vermisst!“ und meist wird er von Senioren besucht.

Von Christine Jacob