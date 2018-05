Die Erneuerung der Spielplätze in der Gemeinde Wiedemar schreitet voran. „In Lissa und in Zschernitz, als auch am alten Hortstandort in Kyhna konnten die neuen Spiel- und Klettergeräte bereits vom TÜV abgenommen werden“, teilte Wiedemars Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) mit.