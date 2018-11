Wölkau/Krostitz

Neuer Aufbau, frische Optik und neue Inhalte. So präsentierte sich die Internetseite der Gemeinde Schönwölkau noch vor zwei Jahren, war damit nach jahrelanger Dümpelei im WWW überarbeitet worden. Doch nun gibt es wieder Kritik für die Seite www.schoenwoelkau.de und damit eine weitreichende Diskussion.

Informationen überholt

Die Seite sei nicht aktuell und die Informationen gerade im Bereich des Gemeinderates veraltet, hatte Gemeinderätin Petra Holtzegel (SPD) in den vergangenen Monaten mehrfach kritisiert. Teilweise datieren die Informationen auf 2017, 2016 und noch davor, in der Liste der Gemeinderäte zum Beispiel tauchen auch die Namen einer seit fast einem Jahr Verstorbenen und einer aus dem Gremium ausgestiegenen Politikerin auf.

Bürgermeister will sich kümmern

Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) sprach das Problem beim Verwaltungspartner Krostitz, zuständig für die Arbeit an der Seite, an. Passiert ist nichts. Nach Darstellung des Bürgermeisters sieht man sich im Krostitzer Rathaus nicht zuständig und könne auch nur jene Informationen einstellen, die Schönwölkau liefert. Im Wölkauer Rathaus mit einem ehrenamtlichen Bürgermeister und einer Sachbearbeiterin, die bei gefühlt Tausend Aufgaben noch als Schulsekretärin fungiert, hat man wiederum das Personal nicht. Die Krostitzer Gemeindearbeiter werden aber nicht die Pflege der Schönwölkauer Seite übernehmen, so bisher die Ansage. Und genau die bringt die Schönwölkauer Gemeinderäte auf: „Wir bezahlen einen Haufen Umlage, sind und bleiben aber das fünfte Rad am Wagen“, ärgert sich Gisela Bamberg (Linke). Die Gemeinde Schönwölkau würde seit Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft und damit seit 20 Jahren immer nur bezahlen, aber stets betteln müssen, dass etwas für sie gemacht wird. Nach aktuellem Plan muss die Gemeinde Schönwölkau in diesem Jahr allein 369 000 Euro Personal- und Sachkostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft bezahlen, rund 34 000 Euro mehr als 2017 – Hintergrund sind dabei auch die Tarifanpassungen im öffentlichen Dienst. Der Zustand der Internetseite sei beschämend, so Gemeinderat Mario Vollrath (CDU), „aber es betrifft ja nicht nur die Homepage.“ Die Situation sei wirklich unbefriedigend, so Tiefensee. Er wolle sich weiter kümmern, dass die Seite aktualisiert wird.

Von Christine Jacob