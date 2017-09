Schokoladenfabrik Delitzsch: Mitarbeiter hoffen, dass es weitergeht

Delitzsch. In Delitzsch verbreitete sich am Donnerstag die Nachricht vom Verkauf der Schokoladenfabrik über Mund-zu-Mund-Propaganda, Handy oder Facebook wie ein Lauffeuer. Auch erste Kommentare im Netz wie „Bleibt doch in der Familie, also halb so schlimm“ machten schnell die Runde. Ebenfalls in der Belegschaft im Delitzscher Werk sickerte die Neuigkeit peu à peu durch, wobei diese meist gelassen aufgenommen wurde. Solche Nachrichten treffe sie nicht zum ersten Mal. „Es gab immer mal Flauten“, berichtet eine Schichtarbeiterin aus der Produktion. Sieben Jahre ist sie im Werk und hofft, dass es weitergeht. Genaueres weiß sie noch nicht. „Aber es wäre schade, wenn das Werk geschlossen würde, denn ich arbeite gern hier und die Arbeit macht Spaß“, so die 45-jährige Delitzscherin. Natürlich habe man auch etwas Angst, aber sie lasse es rankommen, denn bisher sei es immer weitergegangen.

Keine offiziellen Informationen

Ähnlich sieht es eine Kollegin, die seit 35 Jahren in der Schokoladenfabrik arbeitet. Offiziell hat sie auch noch keine Information bekommen, ein Bekannter habe sie aber gerade angerufen und erzählt, dass etwas über den Verkauf in der Leipziger Volkszeitung stehe. Geschockt ist sie nicht. „Wir müssen es nehmen, wie es ist. Nach der Wende haben wir so viel durchgemacht, das stumpft ab. Das Stammpersonal ist aber immer geblieben“, berichtet sie. Auch jetzt ist sie zuversichtlich. Das Werk habe viele Aufträge und suche ständig Leute für die Produktion. „Schwarz sehe ich nicht, Genaueres werden wir demnächst sicher erfahren.“ Die Leitung des Delitzscher Werkes war am Donnerstag nicht zu erreichen. Nach LVZ-Informationen wurden alle Verantwortlichen nach Halle in die Zentrale gebeten.

Süßwarenbranche stabi

Die Deutsche Süßwarenindustrie beschäftigt bundesweit 50 000 Mitarbeiter. Diese Zahl ist stabil geblieben. Die Branche ist mittelständisch geprägt, die Exportquote liegt bei 51 Prozent. Rund 20 Prozent entfallen auf Märkte außerhalb der EU. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie: „Ein harter Konkurrenzdruck im nationalen Wettbewerb, Unsicherheiten im internationalen Wettbewerb, immer mehr staatliche Regulierungen und weiterhin hohe Rohstoffkosten belasten die Ertragslage vieler der über 200 industriellen Hersteller.“ Im vorigen Jahr lagen die Preise für Kakaobutter auf hohem Niveau, Butter, Vollmilchpulver und Zucker stiegen im zweiten Halbjahr 2016 deutlich an. Das lag unter anderem an einer anhaltend hohen Nachfrage aus Asien. Die größten Herausforderung stellt die volatile Situation auf wichtigen Rohstoffmärkten dar. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schokolade in Deutschand liegt bei 9,7 Kilogramm, bei Zuckerwaren bei 5,8 Kilogramm.

Von Thomas Steingen