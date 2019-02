Delitzsch

Schlaflose Nächte liegen hinter Schloßwachen-Wirt Rico Eichler. In der Nacht zu Donnerstag ist in sein Restaurant eingebrochen worden. Der Einbrecher wurde auf frischer Tat gestellt. Der 47-Jährige, der polizeibekannt ist, unter Drogen stand und einen Sprengkörper bei sich hatte, ist vorerst aber wieder auf freiem Fuß.

Täter richtet hohen Schaden an

Für Rico Eichler klingt das wie Hohn. 2015 und 2016 hat es große Einbrüche in sein Restaurant gegeben, dazu diverse kleinere. „Man ist so hilflos“, sagt er. Der Täter konnte zwar nichts entwenden, richtete jedoch einigen Schaden im Gebäude an und vernichtete Ware. Anders als zunächst von der Polizei mitgeteilt, ist von einem Schaden von mindestens 8000 Euro auszugehen. Mehrere Türen wurden aufgehebelt, darunter auch eine teure Brandschutztür. Die Kamera-Auswertung, die Technik wurde nach dem Einbruch 2016 installiert, ergab, dass der Täter ab 23.15 Uhr um das Objekt schlich und die Überwachung gezielt außer Gefecht setzte. Als er schließlich gegen 1 Uhr eindrang, bemerkte das Eichlers Bruder, der mit seiner Lebensgefährtin gerade in der Wohnung der Schloßwache wohnt und rief die Polizei. Die Frau möchte inzwischen aus Angst nachts nicht allein im Haus bleiben.

Rico Eichler hat in weitere Technik investiert und rüstet sein Restaurant gegen Diebstahl und Einbrüche aus.

Von Christine Jacob