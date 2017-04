Krostitz. Einmal im Jahr ist an der Krostitzer Oberschule großes Saubermachen angesagt, wird weggeräumt und beseitigt, wozu im Alltag keine Zeit ist. Einbezogen in den Frühjahrsputz ist auch der angrenzende Park. Dort sammelt Elternsprecherin Anke Schmidt abgebrochene Äste auf und harkt mit Unterstützung von zwei Schülerinnen restliches Laub aus dem Vorjahr zusammen. 2016 sei der Frühjahrsputz ausgefallen, erzählt die Elternsprecherin, weil der Termin zu kurz gefasst war und das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte. Diese Jahr haben Schulleitung und Elternvertretung die Aktion frühzeitig bekannt gemacht. So freut sich Schulleiterin Katrin Dudek über viele Eltern und Helfer aus der Lehrer- und Schülerschaft. „Ich muss als Vorbild vorangehen“, sagt Anke Schmidt und hat deshalb Ehemann Jörg und Sohn Theo mitgebracht. Auch Großeltern packen mit an. „Für meinen Enkel Marc mache ich das gern“, sagt Yvonne Apel, während sie die Treppe hinunter zum Park kehrt. Sie ist kurzfristig eingesprungen, weil ihre Tochter arbeitsbedingt verhindert ist.

Gemeinsam macht es mehr Spaß

Viel Bewegung herrscht auch auf dem Schulhof. Dort kehren Eltern die gepflasterten Flächen, jäten Schüler und Lehrer Beete und befreien Rabatten von Unkraut. Am Haus B, dem Domizil der Fünftklässler, zupft Mandy Soppa aus Badrina mit Tochter Nelly Unkraut. Die Siebenjährige lernt zwar an der Grundschule in Wölkau, ist aber mit ihrer Mutter gern mit nach Krostitz gekommen, um ihren großen Bruder Kenny zu unterstützen. Der Fünftklässler streicht derweil unter Leitung von Mathe- und Geografielehrer Frank Reuter mit seinen Schulkameraden das Holzhäuschen auf dem Pausenhof neu an. „Es macht Spaß“, versichern die Hobbymaler. Für Kennys Mutter ist es zudem schön, auch andere Eltern mal kennenzulernen.

Überhaupt steht an diesem Tag neben der Arbeit der Spaß im Vordergrund. „Wir wollen das Gemeinschaftsgefühl für unsere Schule fördern“, so die Schulleiterin. Deshalb lädt die Schule am Ende des Arbeitseinsatzes abschließend noch zu einem gemütlichen Teil am Grillstand ein, wobei aus vielen Mündern bestätigt wird, diese schöne Idee weiter pflegen zu wollen.

An der Schule sind auf diese Weise Dinge erledigt worden, zu denen im Alltag keine Zeit ist und die der Hausmeister nicht schaffen kann. „Denn er betreut neben unserer Schule auch die Grundschule und die Kita-Einrichtungen – zusammen fünf Objekte“, erklärt Katrin Dudek.

Von Thomas Steingen