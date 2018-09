Delitzsch

„Denn es geht alle etwas an“, sagt Cornelia Körner. Die Kunst- und Deutschlehrerin hat den Pink Shoe Day vor zwei Jahren an die Delitzscher Artur-Becker-Oberschule (ABOS) gebracht. Der Tag, der seit 2013 jedes Jahr auf dem Leipziger Augustusplatz stattfindet, soll mit einer großen Kunst-Installation aus pinken Schuhen auf die immer noch unterschätzte Krankheit Brustkrebs aufmerksam machen. Die Schuhe, die die Delitzscher Schüler dafür gestalteten, werden nun Teil der Aktion des Leipziger Vereins Haus Leben.

Schüler setzen sich handwerklich und inhaltlich mit dem Thema auseinander

Besonders beeindruckend sei für die Lehrerin gewesen, wie viele Schüler sich freiwillig für das Projekt meldeten. Vor zwei Monaten hatte sie aufgerufen, Schuhe bereitzustellen und sich für den Kurs zu melden. Dabei habe sie erst erfahren, wie viele Schüler Familienmitglieder haben, die von Brustkrebs betroffen sind. 163 Schuhe haben alle Schüler von der 6. bis zur 10. Klassenstufe in diesem Jahr gesammelt. 18 Jugendliche haben diese dann grell pink gefärbt, verziert und beklebt. Die Schüler haben sich aber nicht nur handwerklich mit dem Thema auseinandergesetzt, sondern auch verschiedene Vorträge gehalten, sagt Körner.

Die Neuntklässlerin Anne Jäkel hat an ihrem Schuh beispielsweise einen Vogel angebracht. Im Vortrag erklärte sie dann, dass das Tier für die Freiheit steht und das jeder Krebs-Betroffene trotz Krankheit so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen, sich frei fühlen sollte, sagt die 14-Jährige. Ihr Mitschüler, Tom Nitschke, hat dagegen einen Schuh mit Stahlkappe verziert, um der Krankheit einen symbolischen Tritt zu verpassen.

Wiederholung erwünscht

Zutiefst in Erinnerung ist Cornelia Körner aber die Arbeit von Darja Jeschel geblieben. Die Schülerin der 10 b hatte sich, als sie vom Pink Shoe Day erfuhr, im Internet darüber informiert. Dabei sei ihr die Idee gekommen, eine Plastik aus Knete herzustellen, die einen Frauenkörper mit einer gesunden und einer bereits operierten Brust zeigt. Die Schülerin habe sich nicht nur um die technische Umsetzung Gedanken gemacht, sagt die Lehrerin, sondern sich dazu auch eine Geschichte von Hoffnung und Glück überlegt. Und genau dies solle der Pink Shoe Day neben Aufmerksamkeit auch erzeugen.

„Schule sollte nicht nur negativ in Erscheinung treten“, sagt Körner, „sondern auch einmal in diesem Zusammenhang“. Die Lehrerin sei zudem über den Freiraum froh, den sie von der Schulleitung für das Projekt erhalten habe. Kay Holländer, seit diesem Jahr Schulverwaltungsassistent an der ABOS und Erasmus-Schmidt-Schule, pflichtet ihr bei: „Es wird immer nur davon geredet, wie verdorben die heutige Jugend ist.“ Diese Aktion sei das „gelebte Gegenteil“.

Cornelia Körner hat derzeit auch eine Spendenbox in der Schule aufgestellt. Bei der letzten Beteiligung konnte sie 110 Euro aus den Reihen des Lehrerkollegiums sammeln und an das Haus Leben übergeben. Das möchte sie in diesem Jahr wiederholen. Am 29. September wird sie auf dem Augustusplatz sein, wieder begleitet von einigen ihrer Schüler. Dann wird auch der pinke Schuh-Gigant zu sehen sein, mit dem die ABOS vor zwei Jahren den Sonderpreis des Wettbewerbs erhalten hatte.

www.pinkshoe-day.de, www.hausleben.org.

Von Mathias Schönknecht