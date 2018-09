Kyhna

Große Überraschung zum Schuljahresbeginn: Die Grundschule Kyhna begrüßte ihre Schüler mit einem Hof voller neuer Spielgeräte. Möglich gemacht hatte das vor allem der Förderverein der Schule.

Nachdem der Neubau im vergangenen Jahr eröffnet wurde, hatte die Grundschule in der Gemeinde Wiedemar keinen richtigen Spielplatz mehr, erzählt Schulleiterin Kathrin Hecht. Denn der alte musste dem Anbau zum Großteil weichen. Ein Zustand, der für den Förderverein der Grundschule kaum länger vorstellbar war.

Erfolgreicher Spendenlauf

Als der Verein im Frühjahr die Schulbibliothek mit neuen Regalen für 1000 Bücher ausrüstete, kündigte Dominique Halpick weitere Hilfe für die Schulhofgestaltung an. Und die Vorsitzende des Fördervereins hielt Wort: Schon im Mai veranstaltete sie zusammen mit den 87 Vereinsmitgliedern und den Schülern einen Sponsorenlauf. Für jede Runde, die die Schüler zurücklegten, gab es einen Euro. So seien 6000 Euro zusammengekommen“, erzählt Halpick stolz. Manches Familienmitglied habe auch fünf Euro für eine Runde beigesteuert, verrät sie weiter. Davon und mit zusätzlichen Spenden konnte der Verein schließlich eine Kletterspinne, einen Rutschturm und ein überdimensionales Schachspiel für insgesamt etwas mehr als 10 000 Euro finanzieren. „Die Kletterspinne war das Allerwichtigste“, erzählt Halpick. Aber auch die übrigen neuen Spielgeräte stehen nun während der Hofpausen unter Dauerbelagerung.

Ohne die vielen Mitglieder, Unternehmen und Familien wäre es nicht möglich gewesen, sagt die Vorsitzende dankbar. Einen großen Vorteil sieht sie in der Vorgehensweise: Denn der Förderverein sammelt nicht beliebig Spenden und schaut erst später, was damit möglich ist. Die Mitglieder setzen darauf, dass bevor auch nur der erste Cent gespendet wird, alle Beteiligten wissen, was davon angeschafft werden soll. So habe jeder das Ziel vor Augen, erklärt Halpick.

So viele Schüler lernen in Kyhna

Derzeit lernen 166 Schüler in Kyhna. „So viele Kinder hatten wir hier noch nie“, verrät die Schulleiterin. Höchste Zeit also, dass für alle genügend Spielgeräte zur Verfügung stehen. Dass dachte sich auch Hagen Witruk. Der Inhaber des Geithainer Emaillierungsunternehmens Geo stellte daher eine festinstallierte Tischtennisplatte zur Verfügung. Auch diese hatten sich die Kinder lange gewünscht, ergänzt Halpick.

Von Mathias Schönknecht