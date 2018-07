Delitzsch

Trotz Ferien tobt in der Oberschule Delitzsch-Nord das Leben. Die ersten 14 Tage der unterrichtsfreien Zeit wurden genutzt, um die Umzugskartons aus dem Gebäude in der Straße der Freundschaft, in das die Schule während der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen interimsweise gezogen ist, zurück an den Kosebruchweg 16 zu bringen. Wie Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) mitteilt, waren daran alle Schul-Hausmeister und zusätzliche Umzugsfirmen beteiligt. Da der Innenausbau aber noch laufe, werden die Kartons mit Präparaten und anderen Unterrichtsmaterialien erst später in die einzelnen Klassenräume verbracht. Die Fachkabinette für Biologie oder Chemie seien dagegen bereits ausgestattet. Rechtzeitig zum Start ins Unterrichtsjahr 2018/2019 sollen dann alle Arbeiten beendet sein.

Nur ein Zugang am Schuljahresbeginn

Nicht komplett abgeschlossen wird der Neubau des Horts an der Grundschule Delitzsch Ost. Am 1,8 Millionen Euro teuren Objekt werden die Außenanalgen nicht mehr pünktlich fertig. Zudem werde es laut Stadtverwaltung zu Schuljahresbeginn nur einen Zugang in den Hort geben. Der zweite könne erst später geöffnet werden. Der Hort an der Westseite der Grundschule bietet Platz für 100 Kinder.

Da die Konzentration in diesem Jahr voll auf der Nordschule und dem Hort liege, werden in den übrigen Schulen nur vereinzelt Ausbesserungsarbeiten getätigt. Im Gebäude der Grundschule Ost werde beispielsweise der Fußboden im Lehrerzimmer ausgebessert.

Von mhs