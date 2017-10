Schulze-Delitzsch-Haus blickt auf 25 Jahre Geschichte

Delitzsch. Erinnerungen und Zukunftspläne sind derzeit das Gesprächsthema Nummer eins im Schulze-Delitzsch-Haus. Immerhin blickt das kleine Museum auf 25 Jahre wechselvolle Geschichte zurück, die ohne eine ganz bestimmte Frau nie ins Rollen gekommen wäre.

Frau rettet Schulze-Delitzsch

Jürgen Geisler (links), heute Museumsleiter im Schloss, und der heutige OBM Manfred Wilde (parteilos) waren Aufbauhelfer. Quelle: Schulze-Delitzsch-Haus

Es ist Christel Moltrecht, der damaligen Leiterin des Museums im Barockschloss, zu verdanken, dass die Gedenkstätte für den berühmtesten Stadtsohn überhaupt existiert. Vom Geburtshaus über das Wohnhaus bis eben zur Kreuzgasse 10, in der die erste Genossenschaft gegründet wurde, fand sich zwar so einiges an Adressen zu Hermann Schulze-Delitzsch. Nur: Die Häuser waren entweder vergeben oder komplett verfallen. So blieb nur die Kreuzgasse – mit undichtem Dach und eingebrochener Decke ebenfalls der Abrissbirne geweiht. Moltrecht wandte sich per Telegramm an die neuen Entscheider in Bonn und schilderte in wenigen Worten, wie wichtig der Erhalt sei. Eingeschlagen wie eine Bombe sei das Schreiben. Der Rest ist Geschichte, das Haus steht und soll nun modernisiert werden. Im nächsten Jahr beginnt die bauliche Umgestaltung des Erdgeschosses. Christel Moltrecht wurde für ihr Engagement mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet.

Gisela Nicklisch, Christel Moltrecht und Karola Loose (von links) haben viele Jahr im und für das Haus gearbeitet. Dietmar Berger (rechts) gründete den Förderverein zum Erhalt des Hauses. Philipp Bludovsk ist heute Kurator. Quelle: Christine Jacob

Mit einer neuen Sonderausstellung wird die Geschichte der vergangenen 25 Jahre beleuchtet. Die neu gestaltete Homepage ist ebenfalls seit Freitag online.

Von Christine Jacob