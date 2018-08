Delitzsch

Das Schulze-Delitzsch-Haus in der Kreuzgasse hat einen neuen Kurator. Nach drei Jahren wechselt der bisherige Chef des Hauses Philipp Bludovsky wieder nach Leipzig, um dort einen Museumsbau zu leiten und inhaltlich zu verantworten.

Nachfolger Thomas Keiderling ist Historiker und Medienwissenschaftler, er hat zahlreiche Publikationen zur Leipziger Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vorgelegt und kommt ebenfalls aus Leipzig. Von seiner neuen Wirkungsstätte scheint er fest überzeugt: „Das Genossenschaftsmuseum in Delitzsch ist eine Perle und hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt.“ Dennoch sei man noch nicht da, wo man sein wolle. Obwohl das Thema Hermann Schulze-Delitzsch und die Genossenschaftsgeschichte quasi ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt Delitzsch und auch die Region sei, sollen sich der Besucherstrom und die mediale Präsenz „noch vervielfachen“, so Keiderling.

Große Pläne

Der nicht einfache Weg dorthin ist mit dem Vorstand der Gesellschaft skizziert. Zunächst soll noch in diesem Herbst in Zusammenarbeit mit der Stadt und finanziert durch Spendengelder ein lang geplanter Umbau der unteren Museumsetage umgesetzt werden. Dadurch steht dem Museum dann ein weiterer Raum zur Verfügung, der die aktuelle, internationale Umsetzung der Genossenschaftsidee veranschaulicht und zugleich als moderner Versammlungs- und Eventraum dient. Es sei zudem angedacht, den Raum durch multimediale Technik interaktiv zu gestalten und die Besucher stärker einzubeziehen.

Intensivere Forschung

Ferner soll die Forschungs- und Publikationstätigkeit intensiviert werden. Thomas Keiderling will sich auch auf diese Arbeit konzentrieren. „Ziel ist es, die Forschung rund um Hermann Schulze-Delitzsch und die Genossenschaftsidee in Delitzsch zu konzentrieren. Dies geht nur über eine enge Zusammenarbeit mit den Instituten und Lehrstühlen für Genossenschaftswesen in Deutschland und mit Unterstützung professioneller Wissenschaftsverlage, die in der Lage sind, Publikationen nicht nur im Inland, sondern auch auf internationaler Bühne anzubieten.“ Das Problem aber ist, dass diese Aufgaben schon personell nicht schnell umsetzbar sind: Das Team des Genossenschaftsmuseums reduzierte sich von bislang drei Mitarbeiter auf zwei.

Von Christine Jacob