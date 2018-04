Delitzsch

Baulärm vor dem Fenster und ein paar Umwege. Die Anwohner in der Schulze-Delitzsch-Straße haben ein paar nicht ganz so gemütliche Wochen vor sich. Die Sanierung eines Mischwasserhauptsammlers hat sich der Abwasserzweckverband (AZV) Delitzsch für dieses Jahr dort als Großprojekt vorgenommen und verlegt einen Kanal neu.

Runde Sache

Das Investitionsvolumen beträgt laut Plan rund 300 000 Euro und gehört am Ende auch in eine Reihe von Maßnahmen, die die Stadt gerade bei Starkregen besser vor Wassermassen schützen soll. Bereits vor knapp zwei Jahren hatte der AZV einen Überlauf vom Mischwassersystem in der Securiusstraße zum System in der Erzbergerstraße geschaffen. Damit erhofft sich der Verband insgesamt eine Entlastung in der Securiusstraße. Denn gerade dort sammelte sich in der Vergangenheit das Oberflächenwasser aus dem Delitzscher Norden und überflutete bei Starkregen die privaten Wohngrundstücke. Mit den Arbeiten in der Schulze-Delitzsch-Straße wird die Sache nun rund. Schließlich wird immer wieder davor gewarnt, dass Starkregenereignisse in der Zukunft noch zunehmen werden.

Sperrung nötig

Für die Baumaßnahmen muss die Schulze-Delitzsch-Straße bis mindestens Ende Juli komplett gesperrt werden. Wegen des späten Wintereinbruchs mit viel Schnee hatte sich der Baustart auf die Woche nach Ostern verzögert. Die Umleitungen sind ausgeschildert, Anwohner sollen nach Möglichkeit ihre Grundstücke erreichen können, indem die Zufahrten je nach Baufortschritt gewährleistet bleiben.

Von cj/ws