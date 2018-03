Schulze-Delitzsch soll an die Autobahn

Delitzsch. Das Schulze-Delitzsch-Haus soll bekommen, was auch das Barockschloss hat – eine touristische Hinweistafel an der Autobahn. Mit weißer Schrift auf einem großen braunen Schild werden darauf Ziele beworben, der Effekt ist gut spürbar, im Museum Barockschloss Delitzsch geben Auswärtige immer wieder an, dass sie die sogenannte Unterrichtungstafel gelockt hat. An der A 9 und der A 14 wird das große Museum beworben, aber auch das Genossenschaftsmuseum soll profitieren und damit für Touristen überhaupt zu finden sein.

Schon seit Sommer geplant

Angedacht ist die Sache mit dem großen braunen Schild eigentlich schon eine Weile, bereits im vergangenen Sommer hat die Stadtverwaltung dazu geprüft. Doch erst jetzt hat Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) den Antrag eingereicht, ihn Anfang des Monats auf den Weg geschickt. Eventuell könne man Hermann Schulze-Delitzsch als Schattenriss darauf zeigen und so für die als Weltkulturerbe ausgezeichnete Genossenschaftsidee und damit das Museum werben. Dabei fokussiert der Antrag zunächst auf Schilder an der A 14, aufzustellen in beide Fahrtrichtungen – im besten Falle nahe der Abzweige Taucha, Leipzig-Mitte oder Leipzig-Nord. „Wenn das durch ist, werden wir uns auch an Sachsen-Anhalt wenden und dort einen Antrag für die Autobahn 9 stellen“, erklärt der OBM. So liegt vorerst der Antrag im Sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das nun wiederum prüft.

Das Barockschloss wird unter anderem an Kilometer 111 der A 9 in Richtung Süden beworben. Quelle: Nancy Diepold

Grundsätzlich wird es immer schwerer, noch freie Plätze für die Schilder zu finden, etliche Kommunen haben sich ihre Stückchen vom Kuchen schon gesichert, manche Autobahnabschnitte präsentieren gefühlt alle 1000 Meter so ein Schild. Erschwerend für die Genossenschaftsidee kann sein, dass bestimmte Flächen von vornherein ausgeschlossen sind – etwa in der Nähe von Autobahnab- und Auffahrten. Zudem müssen bestimmte Mindestabstände der Tafeln eingehalten werden. Und dem Autobahnamt muss eine Kommune auch die touristische Relevanz der beworbenen Ziele verdeutlichen können. Das alles regelt eine umfassende Verwaltungsvorschrift des Staatsministeriums.

Von Christine Jacob