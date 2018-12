Delitzsch

Schwerer Unfall: Drei Autos rasen am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf der S4 vor Delitzsch ineinander. Beteiligt waren zwei Lieferfahrzeuge und Peugeot. Es gab zwei Schwerverletzte, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. An den Kraftfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Selben-Zschepen war im Einsatz. Wegen den Untersuchungen des Unfallhergangs musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Sie war nach der Sanierung der Fahrbahn gerade am Wochenende wieder freigegeben worden.

Von lis