Zwochau. Bei einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2 bei Zwochau sind am Sonntagmittag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Kurz nach 13 Uhr war eine 23-jährige Skoda-Fahrerin in einer Kurve in Höhe des Gewerbegebietes aus bisher ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die junge Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch die Insassen des anderen Fahrzeugs – eine dreiköpfige Familie mit einem zehnjährigen Kind – wurde leicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Staatsstraße zeitweise voll gesperrt werden. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von ka