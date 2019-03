Delitzsch Verkehr - Schwerer Unfall nahe Klitschmar Am Montag stießen zwei Fahrzeuge nahe Klitschmar (Gemeinde Wiedemar) zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass es einen der Motorblöcke herausriss.

Am Nachmittag des 18. März 2019 kam es in der Gemeinde Wiedemar zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Kreuzung S3 und K7435 nahe Klitschmar stießen zwei Fahrzeuge der Marke Peugeot zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass es einen der Motorblöcke herausriss. Quelle: Mathias Schönknecht