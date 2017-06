Zschernitz. Die 56jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta, die bei einem Verkehrsunfall am 23. Mai im Kreuzungsbereich S 4/K7440 bei Zschernitz schwerstverletzt wurde, ist nach Informationen aus Polizeikreisen im Krankenhaus verstorben. Ein Kleintransporter mit Pritsche, der von Zschernitz in Richtung Klitschmar unterwegs war, hatte das Stoppschild missachtet und ihr die Vorfahrt genommen. Der Transporter hatte den Pkw an der Fahrerseite getroffen und erheblich zerstört. Die Fahrerin wurde eingeklemmt, konnte aber, so berichteten Zeugen, von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden. Obgleich Ersthelfer und professionelle Retter ihr Bestes gaben, waren die Verletzungen erheblich. Den 28-jährigen Unfallverursacher, der ebenfalls Verletzungen davon getragen hat, erwartet jetzt wahrscheinlich ein Strafverfahren.

Seinen Verletzungen erlegen ist auch ein 76-jähriger Mann, der am 29. Mai auf der Kreisstraße 7442, auf Höhe des Kartoffelhofes in Döbernitz verletzt wurde. Er war an diesem Tag mit seinem Pkw Opel unterwegs und war am Fuß der Bahnüberführung mit einem Pkw Mazda frontal zusammengestoßen. Der 54-jährige Mazda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Von Ditmar Wohlgemuth