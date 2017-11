Sebastian Herz ist nach mehr als 38 000 Kilometern auf dem Motorrad zurück in Delitzsch

Leipzig/ Delitzsch. „Können Sie den Platz hier endlich räumen, hier herrscht absolutes Parkverbot“, der Mitarbeiter des Leipziger Ordnungsamts macht klar, dass er keinen Spaß versteht. Ein Hauch von German, nein, deutscher Gastfreundschaft trifft Sebastian Herz, der, gerade zurückgekehrt, für das Foto posiert. Gelassen fährt der 31-jährige sein Motorrad, auf die gegenüberliegende Straßenseite. Die Triumph Tiger 800XC hat ihn und seine Freundin Yuliya von Singapur nach Delitzsch getragen, wo Herz’ Eltern leben. Punktgenau zum 65. Geburtstag seines Vaters überraschten die beiden Weltreisenden ihn am Donnerstag. Der dachte da noch, sie reisten weiter nach Spanien, um dort zu überwintern.

38 000 Kilometer von Singapur nach Delitzsch

Damit ging eine fast 38 000 Kilometer lange Reise zu Ende. 242 Tage waren die beiden unterwegs, passierten 24 Ländergrenzen für einen ungewöhnlichen Heimtrip und für einen guten Zweck: Über die Plattform justgiving.com sammelten sie Spenden für Save the Children, eine internationale Hilfsorganisation, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt. Herz und seine Freundin Blinova haben Projektmitarbeiter in der Mongolei getroffen und hoffen, auch diesen kommt etwas von den aktuell 1887 Euro, die sie bisher zusammengetragen haben, zugute. Daneben unterstützt die Save the Children im Moment auch die vor Gewalt aus Myanmar nach Bangladesh fliehenden Rohingya.

Zurück nach Deutschland auf zwei Rädern

Das Geld sind nicht ganz die 10 000 Euro, die beide sich bei ihrem Start am 6. März als Ziel gesetzt hatten. „Ich habe viel gelernt“, sagt Herz. Es sei schwer gewesen, von unterwegs und in so kurzer Zeit Unterstützer zu finden. Neben der Stadt Delitzsch und ihrem Oberbürgermeister konnten sie die Schauspielerin Simone Thomalla als Sympathisanten gewinnen. Die beiden sind nicht unerfahren, in China, wo sie sich kennenlernten, bevor sie nach Singapur zogen, organisierten sie bereits Spendenläufe im olympischen Park für behinderte oder verwaiste Kinder. Auch im Hospizdienst, wo Leute sich über die fremden Gesichter freuten, engagierten sie sich. Beide arbeiteten für Firmen in China, um dort das Geschäft international zu entwickeln. Sie im Online-, er im industriemechanischen Bereich. „Nach sechs Jahren in der Firma wollte ich die Reißleine ziehen und sehen, was sonst noch möglich ist“, erzählt Herz. Er kündigte 2016. Auf einer Ostasientour entstand dann die Idee, zu der ungewöhnlichen Heimkehr auf zwei Rädern.

Von Manuel Niemann