Sebastian Lorenz-Tietz übernimmt Gartentechnik Delitzsch

Den erforderlichen Meistertitel hat Sebastian Lorenz-Tietz (37) in wenigen Tagen in der Tasche. Dann will er durchstarten mit dem Sechs-Mann-Unternehmen Gartentechnik Delitzsch. Eine hohe Qualität zu liefern, ist auch sein Credo, so wie bereits bei seinen Vorgängern, die sich bereits einen Namen in der Region gemacht haben.