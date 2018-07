Sausedlitz/Delitzsch

Wassermangel im Seelhausener See? In der Nachbarschaft auf der Goitzsche wird derzeit versucht, den Pegelstand wenigstens auf dem aktuellen Niveau zu halten. Denn dieser ist wegen der Verdunstung in der Hitzewelle während der vergangenen Wochen stark gefallen. Doch die Situation am kleineren See, zu dessen Anlieger Sausedlitz und Löbnitz gehören, beurteilt Seenkoordinator Eckhard Müller mit Gelassenheit: „Aktuell ist zwar an der Goitzsche von einem Pegelabfall von 30 Zentimetern die Rede. Aber 50 Zentimeter plus oder minus sind noch im Normalbereich.“ Die Maßnahmen am größeren der Tagebauseen werden ergriffen, weil sich der Wasserstand dort auf die Fahrgastschifffahrt auswirkt: Die Stufe zwischen Schiff und Steg wird immer größer, ist für die Passagiere immer schwieriger zu überwinden. Bei 1,85 Metern Wassertiefe und 1,30 Metern Tiefgang ist zudem absehbar, dass irgendwann die berühmte handbreit Wasser unterm Kiel fehlt, beschreibt die Mitteldeutsche Zeitung die Szenerie.

Bisher keine Bade-Erlaubnis

Deshalb wurde vom Tagebausanierer LMBV beschlossen, den Ablauf in die Leine bei Bitterfeld stark zu drosseln und so mehr Wasser im See zu halten. Und auf der anderen Seite soll Wasser vom Seelhausener See in die Goitzsche geleitet werden. „Ob etwas mehr oder weniger Wasser drin ist, stört am Seelhausener See weniger“, schätzt Müller. Denn eine so intensive touristische Nutzung wie an der Goitzsche gibt es dort noch nicht. Nicht einmal das Baden ist bisher offiziell erlaubt. „Der Gemeingebrauch ist beantragt. Aber das Verfahren ist langwierig und läuft noch“, erklärt der Seenkoordinator. Trotzdem wird bereits für die Zukunft gearbeitet: In der kommenden Woche startet die weitere verkehrstechnische Erschließung bei Sausedlitz. Zufahrtsstraße und Parkplatz werden dort ausgebaut. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Erschließung des Bereichs mit einer Umgehungsstraße und einem Kreisverkehr begonnen. Und auch am Rande von Löbnitz hat die Gemeinde ein Grundstück erworben, das dann von einem Investor touristisch erschlossen werden soll.

Von Heike Liesaus