Was vor einigen Wochen noch unmöglich schien, haben jetzt engagierte Bürger umgesetzt. An der Verbindungsstraße Selben-Hohenroda haben sie 50 neue Obstbäume gepflanzt, die die im vorigen Dezember gefällten ersetzen. Das findet allgemein Zustimmung, doch es gibt auch Stimmen, die sagen, dass es so nicht gehe, wie im Ortschaftsrat gesagt.