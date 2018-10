Selben

Christina Adam nimmt es gelassen: Dabei sein ist alles. Das olympische Motto gilt auch beim Votum für den sächsischen Engagementpreis. Denn da wird online abgestimmt. „Na, das wird schwierig“, erklärt die 79-Jährige lachend. Sie rechnet nicht damit, dass diese Zielgruppe eifrig klickt. Schließlich ist sie als Motor des Seniorentreffs im Delitzscher Ortsteil Selben nominiert. „Das ist nun mal bei Sportclubs anders. Außerdem sind deutschlandweit 500 Kandidaten dabei“, schätzt sie ihre Chancen realistisch ein. Aber sie konnte sich bereits über den Delitzscher Bürgerpreis freuen. Die Stadt gab die Nominierung automatisch an den Engagementpreis weiter.

Seniorentreffen

Beim Gespräch mit der LVZ liest sie sich erst einmal durch, was im da weltweiten Netz über sie geschrieben steht: „Christine Adam setzt sich für die Belange und Probleme der älteren Generation aus (Früh-)Rentnerinnen und (Früh-)Rentnern ein. Sie hat die zur Wendezeit abgebrochene Tradition der Seniorentreffen in Selben wieder eingeführt.“

Einsatz für Arbeits- und Lebensbedingungen

Sie war schon immer so. Christine Adam ist auch seit 1963 als Gemeinde-, später Ortschaftsrätin aktiv. Als diplomierte Agraringenieur-Ökonomin startete sie einst in der Agrarindustrievereinigung, der landwirtschaftliche und agrarprodukteverarbeitende Betriebe angehörten. „Aber denken Sie nicht, dass sie mich in der Ökonomie eingesetzt hätten“, erklärt sie lachend. Nein: Sie wurde Verantwortliche für Arbeits- und Lebensbedingungen, kümmerte sich um Reihenuntersuchungen der Mitarbeiter, Ferienlager und Urlaubsplätze, Kücheneinrichtungen und sogar um die Betriebszeitung.

Schöne Erlebnisse

In dieser Woche startete die Senioren-Gruppe zur Herbstausfahrt ins Musikhotel Jeßnitz. Kaffeenachmittag im November und Weihnachtsfeier im Dezember stehen noch an. „Aber ich bin nur Anschieber. Ohne meine Mitstreiter ginge gar nichts“, betont sie immer wieder. „Der beste Dank für Christine Adams Arbeit ist, wenn die Menschen nach Hause gehen und sagen: ’Es war wieder schön, wir kommen wieder!’“, steht in der Laudatio auf der Website des Engagement-Preises. Da kann die Selbenerin nur nicken: „Stimmt genau.“ Sie selbst könnte künftig sogar bei ähnlichen Wettbewerben per Online-Klick mitvoten. Der neue Laptop liegt jedenfalls im Wohnzimmer. „Damit werde ich mich jetzt auch noch befassen“, hat sich die 79-Jährige vorgenommen.

Aus Sachsen sind in diesem Jahr 52 Nominierte im Rennen um den Deutschen Engagementpreis. Insgesamt gibt es 500 Kandidaten. Jeder kann online auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis noch bis Montag, den 22. Oktober, abstimmen und eines von 50 Losen der Deutschen Fernsehlotterie gewinnen.

Von Heike Liesaus