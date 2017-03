Delitzsch. Kunst polarisiert, kann abstrakt sein und im ersten Moment für Verwirrung sorgen. Erst recht, wenn Zuschauer ungeahnt in den Mittelpunkt der Szenerie geraten.

Delitzsch lud am Wochenende zur Nacht der Türme. Es gab interessante Einblicke, aber auch seltsame Gestalten. Zur Bildergalerie

Die Studenten des zweiten und vierten Semesters der Theaterakademie Sachsen verwandelten den Aufgang des Breiten Turmes zur Nacht der Türme in Delitzsch in ein Straßentheater. Außerirdische des Planeten UUUhhhhhaaaaa haben das Trompeten-Signal der Türmerstochter empfangen und sich auf den Weg zum blauen Planeten gemacht. So geisterten diese Gestalten herum.

Besucher verfolgten indes mit Interesse, was die Nacht der Türme außerdem zu bieten hatte: Die Akrobaten des Krostitzer Sportvereins zeigten als „lebende Türme“vor dem Breiten Turm, an der Stadtkirche und vor dem Barockschloss Darbietungen. In der Stadtkirche St. Peter und Paul reihten sich die Besucher in Staffeln durch den Glockenstuhl bis in die Spitzen der beiden Kirchtürme. Im Barockschloss gab es Führungen durch die Dauerausstellung des Schlossturms. Die Touristeninformation zählte 1171 Besucher.

Von Alexander Prautzsch