Armin Kretzschmar ist sonst ein Mann der leisen Töne. Aber dass das Thema Kitesurfen auf dem Schladitzer See derart lang zur Entscheidung braucht, bringt den 64-Jährigen in Fahrt. Dabei würde der Krostitzer selbst gern wieder offiziell am Drachensegel über die Schlabu surfen.