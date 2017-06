Delitzsch. Geradezu generationsübergreifend geht es am Wochenende auf dem Außengelände der Volkssolidarität in Delitzsch zu. Während am Samstag die Stadt das Senioren- und Vereinsfest ausrichtet, laden am Sonntag die Volkssolidarität und der Kids Club Fitfanty zum Family Day.

Delitzscher Senioren- und Vereinsfest am Samstag

Am Samstag ist das Freigelände am Wallgraben 7 von 10 bis 18 Uhr Schauplatz. Nach der feierlichen Eröffnung durch Oberbürgermeister, Türmerstochter und Rosenkönigin wird das Fest begleitet von einem Programm, das Tanz- und auch Sportgruppen, aber auch Chöre und die Theaterakademie Sachsen einbezieht. Ihren Auftritt haben unter anderem die Krostitzer Akrobaten und SiTas vom Hort am Rosengarten, aber auch weitere Line Dance- und Tanzgruppen. Neben dem Chor der Volkssolidarität singt auch der Schulze-Delitzsch Männerchor „Arion 1885“. Zudem gibt es Musicalmelodien und Chansons sowie die Loberkrainer, die auch spielen werden. Begleitet wird das Programm von einer bunten Schar von Ausstellern. Insbesondere die hiesigen Vereine aus dem Sozialbereich stellen sich vor. Mit dabei sind Selbsthilfegruppen, Kleingarten-, Geflügelzucht- und Traditionsvereine für das reifere Publikum. Zudem laden Schmuckstände, Imkerwaren und Geklöppeltes ein, etwas vom Festplatz mitzunehmen. Dieser ist bis 18 Uhr geöffnet.

Family Day am Sonntag

Das ist auch am Sonntag, dem Familientag der Volkssolidarität, so. Nur startet dieser erst um 14 Uhr. Neben Selbstgebackenem, Eis und Rostern wird ein Fest für die Kinder geboten. Hüpfburg, Kinderschminken und Bastelstraße stehen bereit. Daneben locken aber auch eine Tombola, weitere Spiele und ein Unterhaltungsprogramm. Zudem lassen sich Kursangebote wie Kindertanz und -sport, aber auch Hip Hop, Zumba und Line Dance ausprobieren.

Von Manuel Niemann