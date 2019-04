Krostitz

Die Idee ist lange im Gespräch: In Krostitz die Möglichkeit zu schaffen, in einer seniorengerechten Wohnanlage alt zu werden. Wie ist der Stand derzeit?

Seniorenwohnen in der Dorfmark

Weiter in der Schwebe ist das Seniorenwohnen in der Dorfmark: Schon seit einigen Jahren will die Gemeinde im Wohngebiet Dorfmark eine Seniorenwohnstätte mit Pflege- und Betreuungsangeboten errichten lassen. 2016 wurden zwei Projekte vorgestellt. Die Entscheidung sollte zwischen einem genossenschaftlichen Konzept und dem privaten einer Leipziger Gesellschaft für Pflegeleistungen und betreutes Wohnen getroffen werden. Die Gemeinderäte favorisierten das letztere. Allerdings zog sich der Investor zwischenzeitlich zurück. Mittlerweile ist ein neuer, ebenfalls aus Leipzig, gefunden.

Die Gemeinde passt derzeit den Bebauungsplan im Gebiet zwischen Finkenweg und Oststraße an die neuen Wünsche an. Die Sozialimmobilie soll im Erdgeschoss eine Tagespflege und ein Begegnungszentrum sowie in den weiteren Etagen cirka 30 betreute Wohnungen beherbergen. Die Finanzierbarkeit ist beim Investor nach wie vor in der Prüfung: „Die Sachen liegen noch bei der Bank. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Nach Ostern wissen wir mehr“, ist bei der LVZ-Nachfrage zu hören. Es gebe einige Argumente pro Krostitz: Die Lage sei gut, nicht weit von Leipzig entfernt, auch die Anbindung im Ort sei in Ordnung. Ob die wirtschaftliche Umsetzung möglich ist, hänge nun von den Baukosten ab.

Das Projekt von Gabriele Horster

Die Krostitzerin Gabriele Horster will ihr gemeinnütziges Seniorenwohnprojekt jetzt in Löbnitz verwirklichen. Quelle: Heike Liesaus

Auf dem Weg nach Löbnitz ist das gemeinnützige Projekt, das Gabriele Horster weiterhin verfolgt. Von dem Gedanken, eine Genossenschaft zu gründen, ist auch sie aber inzwischen abgerückt. Sie will ein Wohnkonzept, mit dem Senioren mit verschiedenen körperlichen und geistigen Einschränkungen bis hin zur Demenz ebenso wie rüstige Ältere zusammenleben können. Zudem soll das Wohnen komfortabel und bezahlbar sein. Allerdings ist das Projekt auch für den neuen Standort Löbnitz noch nicht festgezurrt. Gabriele Horster hat sich einen Termin für die Entscheidungsfindung gesetzt, denn auch ihre eigene Lebenszeit sei nun mal begrenzt. Sind Vorbereitungen für die Baureife des ausersehenen Geländes bis Ende Juli nicht auf einem bestimmten Stand, will sie vom Plan B auf C umsteigen, und ihr Projekt an einem anderen Standort umsetzen.

Seniorenwohnen in der Goldenen Aue im Krostitzer Dorfkern

Eigentümer Jürgen Amft, Verwalterin Andrea-Maria Thiermann und Pflegedienstinhaber Jens Dautz (von links) kooperieren für die Goldene Aue. Quelle: Heike Liesaus

Im Neustartstart-Modus

befindet sich das Seniorenwohnen in der Goldenen Aue im historischen Krostitzer Dorfkern. In diesem kleineren Projekt mit zehn Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen in einem sanierten Altbau herrscht derzeit Leerstand. Es gab einen Generationenwechsel, Sterbefälle, Umzüge ins Pflegeheim. Das Konzept war zuletzt nicht mehr aufgegangen. Nun ist das Preis-Leistungs-Profil überarbeitet und ein neuer Kooperationspartner im Boot. Der Pflegedienst Jens Dautz aus der Nachbargemeinde Schönwölkau steht in diesen Fragen zur Verfügung und kümmert sich auch um die Vermittlung der Wohnungen. „Wir hatten erste Gespräche mit Interessenten“, erklärt er zum Stand der Dinge. Eine Hausverwalterin kümmert sich zudem um soziale Belange der Bewohner, organisiert Termine für Fußpflege oder Friseur, Kaffeerunden, Spaziergänge, Spielenachmittage. Es wird auch an Koch- oder Sportkurse gedacht.

Frauendorf : Kontinuierliche Angebote wichtig

Besonders wichtig seien bei solchen Wohnformen kontinuierliche Angebote und jemand, der sich kümmert, schätzte der unlängst in den Ruhestand gewechselte Bürgermeister Wolfgang Frauendorf ( CDU) ein. Generell bestehe die Tendenz, in den gewohnten vier Wänden zu bleiben, so lange es geht. Wer umzieht, ist dann bereits selbst auf Hilfe angewiesen. Im Gemeinderat brachte Einwohner Christian Finkenstein kürzlich den Vorschlag ein, einen runden Tisch fürs Seniorenwohnen in Krostitz zu organisieren. Er könnte Investoren hinsichtlich der Bedürfnisse der Zielgruppe beraten.

Von Heike Liesaus