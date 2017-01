DELITZSCH. Feueralarm im Kosebruchweg. Ein Gesteck in der Wohnung einer älteren Dame hatte Feuer gefangen, weil die Kerzen nach Angaben der Einsatzkräfte offensichtlich komplett abgebrannt waren und die ältere Dame den Weihnachtsschmuck scheinbar vergessen hatte oder eventuell bei brennenden Kerzen eingeschlafen war. Die betroffene Seniorin selbst rief ihren Sohn um kurz nach drei Uhr nachts an, der rief daraufhin die Leitstelle an. Die Feuerwehren Delitzsch und Schenkenberg wurden am Montag gegen 3.10 Uhr alarmiert.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, wenige Liter Wasser reichten. Glück im Unglück: Die weiteren Mieter mussten nicht evakuiert werden. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst vor Ort betreut und musste aufgrund der Rauchgaswirkung vorerst als leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Großteil der Kameraden konnte nach zirka 30 Minuten wieder ins Gerätehaus abrücken. Der Rest der Mannschaft blieb, um den Aufgang des Hauses weiter zu lüften.

Von Christine Jacob