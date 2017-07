Delitzsch. Im Fall der sexuellen Belästigung eines 15-jährigen Mädchens in Delitzsch gibt es laut Polizei derzeit keine neuen Erkenntnisse. „Die Ermittlungen laufen“, sagte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage, und zu laufenden Ermittlungen könne er keine Auskünfte geben, zumal es keine wesentlich neuen Erkenntnisse gebe. Den mutmaßlichen Täter, bei dem es sich nach Aussage des Opfers um einen Mann aus Pakistan handeln soll, hat die Polizei offenbar noch nicht gefasst. Ihm wird vorgeworfen, am vergangenen Sonnabend gegen 22.15 Uhr das Mädchen und ihre Freundin zunächst verfolgt zu haben. Laut Polizei sprach er das Mädchen dann an, drängte ihr ein Gespräch auf und versuchte, es zu küssen. Als sich die 15-Jährige wehrte und davonlief, näherte er sich ihr nochmals und griff ihr von hinten in den Schritt.

Von Thomas Steingen