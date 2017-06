Delitzsch besitzt mit der Theaterakademie Sachsen im Oberen Bahnhof einen Hort junger Talente. Die geben nicht nur regelmäßig Einblick in ihr Schauspiel- und Gesangskönnen, sondern inszenieren im Tiergarten sogar ein ganzes Stück. In diesem Jahr wagten sich die Studenten aus dem 4. Semester an Shakespeares „Was ihr wollt“.