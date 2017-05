Delitzsch. Schräg wie die Lage eines Schiffs im Wellengang – so verspricht das diesjährige Delitzscher Sommertheater zu werden. Mit Shakespeares meistgespielter Komödie „Was ihr wollt“ entert das Baff-Theater ab 16. Juni die Bühne im Tiergarten.

Baff in Kooperation mit der Akademie

In Zusammenarbeit mit den Schülern des vierten Semesters an der Theaterakademie Sachsen werkelt das Baff gerade im Oberen Bahnhof am neuen Stück, die Proben laufen auf Hochtouren, das Bühnenbild ist in Arbeit. Die Handlung rund ums Schiffsunglück und die Verwicklungen der um 1600 vom Meisterdichter geschriebenen Komödie wird in der Delitzscher Version auf ein Kreuzfahrtschiff verlegt. Als Regisseur zeichnet Stefan Kaminsky verantwortlich, den man in der Region unter andrem vom Dübener „LANDschafftTHEATER“ und mehreren Delitzscher Erfolgsproduktionen wie Zootopia im vergangenen Sommer kennt.

Regisseur Stefan Kaminsky (links) gibt den Studenten Anweisungen. Quelle: Wolfgang Sens

Am Freitag, 16. Juni um 20 Uhr feiert “Was ihr wollt“ um 20 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es am 17., 23. und 24. Juni jeweils 20 Uhr. Schülervorstellungen werden am 19., 20. und 21. Juni vormittags gegeben. Karten und Infos gibt es ab sofort im Oberen Bahnhof, im Tiergarten und in der Tourist-Info, die Tickets kosten je 14 Euro (ermäßigt 10 Euro). Die Schülervorstellungen kosten 5 Euro pro Person.

Von Christine Jacob