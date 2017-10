Delitzsch. Ein Siebenjähriger soll in Delitzsch ein Auto in Brand gesetzt haben. Das Kind habe am Sonntag mit einem Feuerzeug an dem Wagen gezündelt, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto ging daraufhin vollständig in Flammen auf. Auch eine Hausfassade wurde durch den Brand beschädigt.

Aus welchem Grund der Junge zündelte, war zunächst nicht bekannt. Derzeit suche die Polizei nach dem Eigentümer des herrenlosen Autos, hieß es.

LVZ