Delitzsch

Eine original wieder aufgebaute Simson S 51N (ohne Blinker) wurde am Mittwochvormittag in Delitzsch gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 7.15 und 10.15 Uhr vor der Artur-Becker-Oberschule in der Oststraße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Delitzsch (Telefon 034202/660) beziehungsweise jede andere Dienststelle entgegen.

Von lvz