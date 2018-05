Delitzsch

Beim ersten Mal wartete sie noch vergeblich auf Mitstreiterinnen. Aber jeden Freitag ab 16 Uhr soll nun ein Skateboard-Kurs extra für Mädchen im Delitzscher Jugendcafé Quo Vadis starten. Katharina Mittmann will dort ihre Kenntnisse weitergeben. Dabei geht es nicht darum, rasante oder gar gefährliche Sprünge zu lernen. Für sie selbst begann die engere Skateboardverbindung auch erst im vergangenen Sommer, als sie für einige Zeit in ihre Heimatstadt Delitzsch zurückzog. Ich hatte mir überlegt: In einer Kleinstadt lässt es sich bestimmt unbeobachteter üben, als in der Großstadt, wo es so viele coole Fahrer gibt“. Das Board hatte sie da immerhin schon sieben Jahre. Also zog sie zielstrebig los und suchte sich ein passendes Areal. Vier bis sechs Wochen lang wurde jeden Tag eine halbe Stunde geübt. Der Ansatz: So ähnlich wie bei einem Musikinstrument prägt sich die Handhabung mit regelmäßigem Training ein.

Mit Vorsicht zum Ziel

Dabei wurde auch schön vorsichtig zu Werke gegangen, mit Schutzpolstern an Knien und Ellbogen sowie Helm auf dem Kopf. „Ich wurde nach und nach immer mutiger. Ein paar Wochen hat es gedauert. Dann konnte ich fahren.“ Manchmal benutzt die 31-Jährige ihr Board jetzt, um ihre Wege schneller zurückzulegen. Das ist dann nicht so schnell wie mit dem Fahrrad, aber immerhin schneller als laufen. Weil sich die studierte Nonprofitmanagerin derzeit nach neuem Tätigkeitsfeld umsieht, hat sie Zeit, für ehrenamtliche Angebote, so kam ihr die Idee. „Denn als ich 16 Jahre war, hätte ich bestimmt gern jemanden gehabt, der mir das zeigt.“

Mädchen, die gern üben wollen, können also freitags um 16 Uhr zum Jugendcafé, Mauergasse 19 a, kommen. Dann wird das passende Gelände gemeinsam gesucht. Wer hat, kann sein eigenes Board mitbringen, aber es gibt auch ein paar zum Ausleihen.

Von Heike Liesaus