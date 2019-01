Delitzsch

Dass es für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen immer schwerer wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden, rückt immer wieder in den Fokus des Interesses. Allein in Sachsen gehen die Kommunen laut der Landesregierung davon aus, dass bis zum Jahr 2025 mindestens 24 500 Sozialwohnungen mit Mietpreisbindung zusätzlich gebraucht werden. Das betrifft vor allem besonders schnell wachsende Städte wie Leipzig. In dem Zusammenhang kommen auch im Speckgürtel der Großstädte liegende Gemeinden ins Spiel. In Delitzsch gebe es zwar einen Bedarf, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos), „da wir Wohngeldempfänger haben“, dieser könne jedoch mit dem aktuellen Leerstand „allumfassend“ abgedeckt werden. Der Vorstand Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, Axel Viehweger, geht sogar noch einen Schritt weiter.

Axel Viehweger : Leipzig muss das Umland miteinbeziehen

Die städtische Wohnungsgesellschaft in Delitzsch (WGD) habe derzeit etwa 1400 Wohnungen in Delitzsch Nord und West, die den Kriterien von Wohngeld und Hartz IV entsprechen, sagt deren Geschäftsführer André Planer. Weitere, jedoch bedeutend weniger, gebe es zudem sowohl im Gebiet Ost als auch in der Innenstadt und den Ortsteilen. Der Bedarf und das Angebot werde zudem zwischen allen Großvermietern der Stadt regelmäßig geprüft. In Delitzsch geht man momentan davon aus, dass die Zahl der benötigten Sozialwohnungen in den kommenden Jahren abnehmen wird. Der Trend gehe sogar eher in die Richtung, individuellen Wohnraum zu schaffen, sagt Wilde. Besonders spannend werde die Lage in den kommenden zehn Jahren, so der Oberbürgermeister. Dann werden viele der derzeitigen, vornehmlich älteren Mieter, ausziehen.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Axel Viehweger. Der Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) und Vorsitzender der Deutschen Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft sagt: „Städte wie Leipzig müssen das Umland miteinbeziehen. Delitzsch ist dabei das beste Beispiel.“ Er verstehe nicht, warum im Leipziger Zentrum sozialer Wohnungsbau gefördert werden sollte, wenn es im mit der S-Bahn 17 Minuten entfernten Delitzsch Leerstand gebe und Wohnungssuchende sogar mehr für ihr Geld bekämen. „Die Oberbürgermeister der Großstädte schauten nur auf sich“, sagt Viehweger. Sie wollen verhindern, Einwohner zu verlieren. Doch Leipzig wachse so oder so. Da komme es auf 5000 Bewohner nicht an, von denen Delitzsch profitieren könne.

Kaum günstige barrierefreie Wohnungen

Dass der Punkt „Neubau von Sozialwohnungen“ dennoch im erst kürzlich vorgestellten Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek) für Delitzsch auftaucht, sei dem Umstand geschuldet, dass nicht alle Wohnungen im Bestand gerade für das Niedrigpreissegment barrierefrei umgerüstet werden könnten oder den höchsten Ansprüchen an Energieffizienz entsprechen, sagt Planer. In diesem Bereich fehlten momentan Wohnungen. In der beschlussfähigen Konzeptendfassung werde der Punkt daher auch nicht in dieser Form stehen, ergänzt Oberbürgermeister Wilde.

Von Mathias Schönknecht