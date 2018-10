Delitzsch/Sydney

„Ich wurde am 7. Juli 2009 bei einem Hinterhalt angeschossen und dabei schwer verletzt“, sagt Daniel Hendriock in einem Youtube-Video der Bundeswehr. Der Oberstabsgefreite, der aktuell an der Unteroffizierschule des Heeres (USH) in Delitzsch beim Unterstützungspersonal Standortältester tätig ist, war zu dieser Zeit in Afghanistan stationiert. Nach dem Angriff wurden dem heute 30-Jährigen Teile des Dick- und Dünndarms entfernt und er erlitt eine Nervenschädigung im linken Bein.

Bei der ersten Teilnahme viel gelernt

„Es ist nun einmal geschehen, ich kann es nicht rückgängig machen“, sagt Hendriock. Auf der einen Seite sage er ganz klar: „Ja, es wäre besser gewesen, wenn es nicht passiert wäre.“ Wiederum habe er auch dazu gelernt. Als gute Therapie bezeichnet der Soldat den Sport und vor allem das Radfahren. Dabei könne er abschalten und entspannen. Aktuell vertritt Hendriock das deutsche Team bei den Invictus Games, einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, in Sydney und tritt dort in den Disziplinen Radfahren, Sitzvolleyball, Kugelstoßen und Weitsprung an.

Der Soldat ist bereits das zweite Mal dabei. Trotz seiner Verletzungen landete er bei den Spielen 2016 unter den Top 11. Die Stimmung, die er dort erlebte, beschreibt Hendriock als berauschend. Bei den Wettkämpfen habe er Menschen mit noch schwereren Schicksalsschlägen kennengelernt. Wenn er sehe, was sie trotz ihrer Einschränkungen erreichen können, sage das ihm: „Das kann ich auch“.

Auf dem Youtube-Kanal der Bundeswehr kann der weitere Weg von Daniel Hendriock verfolgt werden.

Von Mathias Schönknecht