Delitzsch

Delitzsch soll bald mehr Verbundenheit mit Soldaten demonstrieren. Das jedenfalls will die Freie Wählergemeinschaft (FWG) erreichen und legt nun einen Beschlussvorschlag vor. Damit soll die Verwaltung beauftragt werden, an den Einfahrtsstraßen als Zeichen der Verbundenheit mit den im Auslandseinsatz befindlichen Bundeswehrangehörigen in der Nähe der Ortseingangsschilder deutlich sichtbar Symbole mit gelben Schleifen anzubringen. Das passt nach Vorstellung der FWG zur Garnisonsstadt, die Delitzsch seit langer Zeit und auch heute mit der Unteroffizierschule des Heeres (USH) ist.

Amerikanischer Brauch

Die „Gelbe Schleife“ geht auf einen amerikanischen Brauch zurück. Dort zeigt man mit einer um einen Baum gebundenen Schleife, dass man an einen geliebten Angehörigen oder Freund fernab der Heimat denkt. Das Symbol hat mittlerweile weltweit Verbreitung gefunden. Die gelbe Schleife soll dabei nicht für oder gegen den Einsatz stehen, sondern in erster Linie den Wunsch nach einer baldigen und gesunden Rückkehr der Angehörigen, Freunde und Bekannten bekunden. „Entscheidend für die heutige Bedeutung der Gelben Schleife ist, dass sie ein überparteiliches und politisch wertungsfreies Symbol darstellt. Sie kann von jedem als Ausdruck der Solidarität für diejenigen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, getragen werden“, erläutern die Freien Wähler. Die „Gelbe Schleife“ in Delitzsch solle die Wertschätzung gegenüber der Bundeswehr im Allgemeinen und die Patenschaft mit der USH im Speziellen symbolisieren. „Sie soll den Soldatinnen und Soldaten das Gefühl geben, dass sie in unserer Stadt willkommen sind und dass es in Delitzsch Menschen gibt, die wissen, was sie im täglichen Dienst und im Auslandseinsatz für unser Land und die Bevölkerung leisten“, so FWG-Chef Uwe Bernhardt.

Von Christine Jacob