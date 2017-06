Rackwitz. Gut gelaunt starteten Kinder und Eltern der Rackwitzer Grundschule ins Wochenende: Am Freitagnachmittag veranstalteten sie ihr Sommerfest. Mit Zuckerwatte, Eis oder Handkreisel in der Hand galt es für die Knirpse, die Stände zu entdecken. Die reichten von der Feuerwehr, dem Wassersportangebot ALL-on-SEA bis zum Barfußpfad des Vereins Heide Netz. Der trainiert Kinder in seinem Erlebnispark in der Dübener Heide unter anderem in Teamfähigkeit. Hilfe geben, sie anzufordern und anzunehmen, sind Kompetenzen, die Schulklassen oder Sportvereine dort erlernen. In Rackwitz führte Isolde Febry, die seit 2004 für den Verein arbeitet, die Kinder, deren Augen verbunden waren, über Naturmaterialien aus dem Wald. Moos, die Borke eines Baums oder „Kienäppel“ könnten immer weniger Kinder ertasten.

Die Motorik konnte auch an anderen Ständen geübt werden, sei es beim Nagelschlagen, Windsurfen auf dem Trockenen, beim Bogen- oder Torwandschießen. Selbst bei Petra Jensch wurden handwerkliche Fertigkeiten geübt: Sie bietet sonst eine Malschule als Freizeitangebot an der Grundschule an. Vor Ort probierten sich nun einige der älteren Schüler am Druck von Linolschnitten aus.

Auch ein kleines Programm hatten die Schüler einstudiert. Gleich zu Anfang präsentierten sie ihr Schullied, während der Schulhof später für die Snoops des Rackwitzer Faschingsclubs zur Bühne wurde. „Da waren ganz wenige unbekannte Gesichter dabei“, freute sich Schulleiterin Martina Adler, die in der Tanzgruppe viele ehemalige Schüler entdeckte. Für eine kleine Schule wie ihre sei so ein Fest ohne die Hilfe der Eltern, des Fördervereins, aber auch der Hausmeister vom Bauhof nicht zu stemmen.

Von Manuel Niemann