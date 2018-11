Badrina

Mehrere Referenten wechselten sich beim Chroniknachmittag des Badrina-Scholitzer Heimatvereins im voll besetzten Leine-Saal am Rednerpult ab und spannten einen weiten Bogen von der Besiedlung der Region nach der letzten Eiszeit bis hin zu Ereignissen, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts zugetragen haben.

Älter als Stonehenge

Archäologische Nachweise zur Besiedlung der heutigen nordsächsischen Gebiete sind laut Heike Weidt etwa 7000 Jahre alt. Zudem wusste die stellvertretende Vereinsvorsitzende, dass die Überreste einer Kreisgrabenanlage bei Kyhna älter als die Himmelsscheibe von Nebra und sogar älter als Stonhenge in England sein sollen. In ihren Ausführungen erinnerte sie auch an den sogenannten „Adonis von Zschernitz“, der wohl ältesten männlich Figurendarstellung.

Mehrere Referenten wechselten sich am Rednerpult ab.

Nächste Besiedlungsfunde seien laut Heike Weidt etwa 4000 Jahre alt und liegen in der frühen Bronzezeit. In diese Zeit datieren auch die beiden Hügelgräber bei Wölkau. Das eine liegt bei Göritz (Kreuzberg) und das zweite, heute kaum noch als solches erkennbar, liegt zwischen Großwölkau und Niederossig. Vor 2500 Jahren sei die Bevölkerungsdichte so stark gewesen, ähnlich wie heute. 2000 Jahre später, also um 500 n. Chr. soll wiederum eine Warmzeit verbunden mit großer Trockenheit dazu geführt haben, dass die Bevölkerung stark dezimiert wurde. Weiter berichtete die Heimatfreundin über erneute Besiedlungen und Völkerwanderungen, die die Region in den darauffolgenden Jahrhunderten bis heute beeinflussten.

Interessante Fundstücke

Paul Müller aus Löbnitz sammelt seit Jahrzehnten Fossilien und interessiert sich für archäologische Funde. Neben seinem spannenden Vortrag präsentiert er in einer kleinen Ausstellung interessante Fundstücke aus der Kiesgrube Löbnitz und dem Tagebau Rösa. Ausgestellt waren auch verschiedene Utensilien aus der Zeit Napoleons. In dem Zusammenhang wusste Jochen Eckardt spannende Details über ein Attentat auf Napoleon zu berichten, das im Oktober 1813 am Roten Haus verübt wurde. Einen perfekten Einstieg in das Thema des 30jährigen Krieges gelang mit der Türmerstochter (2015/2016) aus Delitzsch, dargestellt von Petra Wartenberg im historischen Gewand. Gernot Rackwitz aus Rödgen ist nicht nur Gästeführer der Mühlenregion, sondern schreibt auch an der Chronik seines Ortes, aus der er interessante Geschichten zu Gehör brachte.

